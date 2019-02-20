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Телеведущая Анна Панова раскрыла особенности своей профессии

Анна провела лекцию для студентов Черкасского университета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Анна Панова
Анна Панова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

На днях ведущая новостей "Сегодня", которые выходят на телеканале "Украина", Анна Панова провела мастер-класс для студентов Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого.

Так, ведущая поделилась профессиональными секретами со студентами факультета украинской филологии и социальных коммуникаций.

В частности, студенты узнали, как договориться об интервью, подготовиться к нему и получить нужный ответ от визави в ходе разговора, как правильно формулировать вопросы и не дать собеседнику уйти от вопроса.

Анна Панова
Анна Панова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Немножко завидую нынешним студентам-журналистам. Получить советы от телевизионщиков-практиков чрезвычайно эффективно, ведь чисто теоретических знаний – мало. Поскольку мне не безразлично будущее украинской журналистики, очень ценю образовательную стратегию канала "Украина". Мы не ограничиваемся только внутренней "Медиа Мастерской" для студентов, мы пошли в университеты. Горжусь, что причастна к этому проекту. И убедилась: будущие журналисты любознательные и готовы работать над собой", – отметила Анна Панова.

Анна Панова
Анна Панова
Фото: пресс-служба канала "Украина"

В ходе мастер-класса ведущая сравнила интервью с игрой в пинг-понг, поскольку оно похоже по динамике – это активное общение, ты не расслабляешься, твой визави тоже постоянно в тонусе, ты не знаешь, в какую сторону стола полетит мяч (не знаешь, какие аргументы использует твой визави).

Ранее ведущие телеканала "Украина" снялись в проекте ко Дню святого Валентина.

Кроме этого Анна Панова рассказала, как удивить свою вторую половинку.

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