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Телеведущая Иванна Онуфрийчук выходит замуж

Сегодня, 13:08

Предложение руки и сердца девушка получила на праздновании своего дня рождения

Украинская модель, актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук, которой приписывают роман с Иракли Макацария, выходит замуж. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного девушка получила на вечеринке по случаю празднования ее дня рождения. Об этом сообщается в сюжете "Светской жизни" в YouTube.

Накануне Иванна Онуфрийчук отпраздновала свой день рождения. Предложение выйти замуж она получила прямо во время выступления MONATIK. В интервью Кате Осадчей Иванна призналась, что чувствовала, что ее возлюбленный позовет ее замуж.

"Первое предложение он сделал мне во время карантина. Мы не виделись три месяца, он организовал онлайн-свидание и целый квест. Получая подарок за подарком, а это все было по видеосвязи, он сделал предложение и сказал: "Я тебя люблю, я хочу, чтобы ты стала моей женой". И сделал мне предложение", – рассказала Онуфрийчук.

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О любимом телеведущей известно не много. Он родом из Казахстана, а познакомились они почти два года назад в Испании. Иванна говорит, что мужчина дарит ей цветы и плюшевых медведей, которые уже заселили всю ее квартиру.

Ранее телеведущая Иванна Онуфрийчук рассказала об уходе за собой и позитивном настрое в самоизоляции.

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