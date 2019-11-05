Эксклюзив

Телеведущая, которой приписывают роман с Иракли Макацария, прокомментировала их отношения

Иванна Онофрийчук расставила все точки над "і"

Иракли Макацария и Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба

Украинская модель, актриса и ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV Иванна Онуфрийчук часто появляется на публике как спутница грузинского красавчика Иракли Макацария. Что связывает их на самом деле – роман или дружба?

Смотрите также видео: Иракли Макацария показал свою семью

Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Иванна Онуфрийчук прокомментировала отношения с шоуменом.

Иванна, расскажи, какие у вас отношения с Иракли Макацария?

В последнее время пресса просто атакует меня этими вопросами. Все, кому интересно: у нас исключительно дружеские отношения. Да, мы часто бываем в одних и тех же общих компаниях и на светских раутах. Стараемся поддерживать друг друга в делах, которыми занимаемся. Это абсолютно нормально, так делают все.

Как вы познакомились?

Познакомились с Иракли, когда команда пригласила его на съемки моего шоу "Без краватки". Нам поступило много писем от зрителей с просьбой пригласить именно его в программу. Тогда мы познакомились. Он сразу показался мне воспитанным и скромным человеком. Так случилось, что у нас обоих есть страсть к танцам, так мы и начали видеться на различных танцевальных мероприятиях и в компаниях общих друзей. Нам часто приписывают роман, надеюсь, после этого комментария шквал вопросов немного утихнет.

Иванна Онуфрийчук прокомментировала отношения с Иракли Макацария Фото: пресс-служба

Значит, ваше сердце принадлежит кому-то другому?

Я всегда максимально открыта с прессой, но что-то должно оставаться для себя. Я счастлива в том статусе, в котором сейчас нахожусь. Очень долго шла к тем достижениям, о которых мечтала с детства. Да, у меня много поклонников, но я переборчива и верю в настоящую любовь, которая проходит испытание временем и поступками. Поэтому, как только появится такой человек, я вам об этом сообщу, а Иракли просто хороший друг.

Ранее мы также писали, что Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.