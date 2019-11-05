Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Телеведущая, которой приписывают роман с Иракли Макацария, прокомментировала их отношения

Иванна Онофрийчук расставила все точки над "і"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:03
Иракли Макацария и Иванна Онуфрийчук
Иракли Макацария и Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба

Украинская модель, актриса и ведущая шоу "Без краватки" на НЛО TV Иванна Онуфрийчук часто появляется на публике как спутница грузинского красавчика Иракли Макацария. Что связывает их на самом деле – роман или дружба?

Смотрите также видео: Иракли Макацария показал свою семью

Эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle Иванна Онуфрийчук прокомментировала отношения с шоуменом.

Иванна, расскажи, какие у вас отношения с Иракли Макацария?

В последнее время пресса просто атакует меня этими вопросами. Все, кому интересно: у нас исключительно дружеские отношения. Да, мы часто бываем в одних и тех же общих компаниях и на светских раутах. Стараемся поддерживать друг друга в делах, которыми занимаемся. Это абсолютно нормально, так делают все.

Как вы познакомились?

Познакомились с Иракли, когда команда пригласила его на съемки моего шоу "Без краватки". Нам поступило много писем от зрителей с просьбой пригласить именно его в программу. Тогда мы познакомились. Он сразу показался мне воспитанным и скромным человеком. Так случилось, что у нас обоих есть страсть к танцам, так мы и начали видеться на различных танцевальных мероприятиях и в компаниях общих друзей. Нам часто приписывают роман, надеюсь, после этого комментария шквал вопросов немного утихнет.

Иванна Онуфрийчук прокомментировала отношения с Иракли Макацария
Иванна Онуфрийчук прокомментировала отношения с Иракли Макацария
Фото: пресс-служба

Значит, ваше сердце принадлежит кому-то другому?

Я всегда максимально открыта с прессой, но что-то должно оставаться для себя. Я счастлива в том статусе, в котором сейчас нахожусь. Очень долго шла к тем достижениям, о которых мечтала с детства. Да, у меня много поклонников, но я переборчива и верю в настоящую любовь, которая проходит испытание временем и поступками. Поэтому, как только появится такой человек, я вам об этом сообщу, а Иракли просто хороший друг.

Ранее мы также писали, что Иракли Макацария назвал актрис, которых считает самыми красивыми.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Алена Винницкая об отношениях с мужем: "Мы просто не живем вместе" Роман Грищук стал отцом: первое фото из роддома Михаил Кукуюк рассказал об отношениях с молодой женой Александр Педан об изменах избраннице: "Я был молод"
Иванна Онуфрийчук Иракли Макацария романы звезд
Реклама

Новости партнеров

Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 18:25Техно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Вчера, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Вчера, 11:32Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Вчера, 10:54Events

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Вчера, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

Вчера, 08:32Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряШоу-бизнес

Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

3 ноябряFun

3 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

Новости партнеров

Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей
Дочь Кристины Орбакайте растет настоящей красавицей
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Как избавиться от кашля: домашние методы лечения
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа
Такая, как есть: как выглядит лицо Анджелины Джоли без фотошопа