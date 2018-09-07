Телеведущая Леся Никитюк похвасталась розовым свитером

Поклонники Леси остались в восторге от ее осеннего образа

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно в нежном образе заинтриговала поклонников, держит марку стильной и модной девушки. Она частенько хвастается шикарными нарядами.

Например, в своем блоге в Instagram она показала новый мохеровый свитер с коротким рукавом ярко-розового цвета, который надела в сочетании со светлой юбкой в крупную клетку. Образ дополнила маленькой черной сумочкой на поясе и золотыми часами с браслетами.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Поклонники Леси остались в восторге от ее осеннего образа: "Очень тебе идёт, позитивчик!", "Какая ты тут красивая", "Хорошенькая", "Какая красивая причёска! Образ очень милый", "Вы очаровательная женщина!".

Напомним, 2 сентября, в эфир вышел второй выпуск шоу "Танці з зірками". Шоу покинуло сразу две пары Злата Огневич и Дмитрий Жук и Слава Каминская и победитель прошлого сезона Игорь Кузьменко. На паркет вышли украинские знаменитости, среди которых была и Леся Никитюк, которая исполнила венский вальс. Отметим, что на паркет Леся вышла с травмой руки, которую получила во время прошлого эфира.