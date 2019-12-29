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Телеведущий Григорий Герман верит в рождественское чудо

Ведущий программы "Ранок з Україною" рассказал о семейных традициях

Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий программы "Ранок з Україною" и новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" на телеканале "Украина" Григорий Герман, который поделился воспоминаниями о неудачном браке, рассказал о новогоднем чуде и семейных традициях.

Григорий Герман Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Григорий, приходилось ли вам когда-то переодеваться в Деда Мороза?

Нет, конечно! Мы пишем письма Санте, а он нам отвечает, при чем не одним письмом, а несколькими. Нам с Иришей когда-то очень понравилась идея Календарь – когда в течении всего декабря дети получают маленькие подарочки. Малехонькие-малехонькие, но зато каждый день! Это могут быть шоколадки, конфетки или маленькая игрушечка. И большие подарки от Святого Николая и Санты. А наш Санта даже может своими записками, которые сопровождают эти маленькие подарочки, каждый день слегка корректировать поведение детей в течении всего месяца, для того чтобы в результате выйти на большой подарок под елку.

Интересно узнать не только о хорошем, но и о том, что оставляют за пределами массового внимания. Вспомните ваш самый эпичный или трешовый Новый год.

Это было, наверное, еще в момент моего отрочества и студенчества. Конечно же, это было связанно с огромным количеством алкогольных возлияний, ну, как обычно это происходит. Огромное количество абсолютно незнакомых и странных людей, большое количество алкоголя. Но потом остепенился и особого треша в жизни не было.

Григорий Герман с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А случалось ли новогоднее чудо?

Знаете, для меня чудо весь этот месяц! Весь, потому что лучший подарок для родителей – искренняя реакция детей, когда мы вместе вырезаем звездочки или, например, рисуем что-то зубной пастой на окнах. Их реакция просто бесценна, как они утром просыпаются и бегут смотреть, что им подарили. Как Данька в этом году уже сам пишет письмо Санте. Это для меня настоящее чудо!

Вы любите встречать новогодние праздники дома или за его пределами?

Дома, исключительно дома! В прошлом году мы впервые, с момента рождения Даньки, отмечали Новый год дома, потому что мы поняли, что с двумя детьми куда-то ехать в гости – слишком некомфортно, теряется ощущение праздника. Когда 31 декабря мы должны собрать двух детей, с учетом того, что мы будем ночевать вне дома, и нужно предусмотреть все, что только может случиться и потом я, как вьючный ишак, выхожу с пятью сумками, Ирина еще с двумя сумками и двумя детьми – ощущение праздника испаряется. Поэтому в прошлом году мы сказали всем друзьям, что, если они хотят нас видеть – милости просим к нам, они так и сделали и мы с радостью спокойно встретили праздник дома. Думаю, в этом году повторим!

Новогодний стол – уже знаете, что на нем будет в 2020 год у вас?

Опять же таки в прошлом году мы опробовали еще один метод. Делать все под настроение. Если у меня будет настроение что-то приготовить, то я приготовлю, а если нет и мне захочется 31 декабря провести дурея с детьми на диване – то я не буду ничего готовить. Но 99% что все-таки что-то смастерю!

Григорий Герман с семьей Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Что-то банальное на вашем новогоднем столе имеет место быть?

Конечно – это оливье! Но не обязательно традиционное, например, готовил с языком или по-оригинальному рецепту с рябчиком и с пикулями – много всякого разного, но оливье обязательно есть! Достаточно часто, кстати, его привозят наши друзья, поэтому на нашем новогоднем столе этот салат может быть 2-х или 3-х видов.

А в отпуск перед или после новогодних праздников собираетесь?

После Нового года планируем поехать в Закарпатье, надеюсь, что там будет снег, потому что мы хотим Даньку поставить на лыжи, да и мы сами не против. Даже визуально, с эстетической стороны нам нравится зимний отдых в горах. Правда пока еще такой вид отдыха мы не пробовали. Особенно с детьми.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик в эксклюзивном интервью вспомнила о детских праздниках.

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