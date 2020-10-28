Телеведущий Максим Сикора крестил свою полуторагодовалую дочь Кассию

Крестными родителями Кассии стали давние близкие друзья телеведущего

В субботу, 24 октября, любимый ведущий зрителей телеканала "Украина" информационных выпусков новостей "Сегодня" Максим Сикора крестил свою дочь Кассию.

Счастливым отцом во второй раз телеведущий стал 4 мая 2019 года, когда родилась дочь Кассия. В планах звездных родителей было окрестить дочку на первый год ее жизни, но из-за карантина важное событие пришлось перенести на осень.

Телеведущий Максим Сикора крестил свою дочь Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы хотели устроить крестины именно на год. Но вмешался коронавирус, поэтому решили отложить из-за карантина. Но он так затянулся, что даже батюшка в церкви пошутил, мол еще немного, и Кассия могла прийти на крестины сама. Поэтому провели таинство почти в полтора годика. В принципе все прошло нормально. Немного плакали, потому что именно спали во время таинства, а потом вдруг проснувшись, были недовольны водными процедурами", – поделился впечатлениями от крещения телеведущий.

Таинство святого крещения произошло в Церкви Николая Набережного на Подоле. С этим храмом семью Сикоры связывает много памятных моментов.

Телеведущий Максим Сикора крестил свою дочь Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Это место для нашей семьи уже стало особенным. Именно здесь в 2004 году мы с Наташей обвенчались. А уже через полтора года окрестили здесь нашего старшего сына Ростислава. Поэтому, когда пошла речь о выборе места крещения Кассии – особо никто не спорил. Кстати по словам отца Ивана, это его первые крестины девочки с именем Кассия. Было заметно, что этот факт его очень порадовал. Достаточно редкое имя даже по церковным канонам", – рассказал Максим Сикора.

Крестными родителями дочери телеведущего стали их давние близкие друзья, которые, кстати, 15 лет назад крестили и старшего сына Ростислава.

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