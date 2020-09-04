Телеведущий Максим Сикора отмечает топазовую свадьбу

Супруги вместе уже 16 лет

4 сентября ведущий новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Максим Сикора и его жена Наталья отмечают 16-ю годовщину свадьбы. Телеведущий чувственно поздравил супругу с важной датой на своей странице в Fаcebook, опубликовав их совместное фото.

"У нас сегодня топазовая свадьба! 8 415 186 минут вместе! И каждая – бесценна! И каждой – мало! И за каждую – я благодарен судьбе и тебе, моя любовь", – написал Максим Сикора.

Телеведущий Максим Сикора с женой Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Наталья Сикора также вспомнила церемонию бракосочетания и поделилась свадебными фото с их семейного альбома. А свой пост прокомментировала словами: "16 лет могут промелькнуть как миг, когда ты счастлив! Надеюсь, Максим Сикора – это взаимно".

Свадьба Максима Сикоры Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеведущий считает, что секрет их с женой крепкого брака заключается в согласии и любви, которая с годами только увеличивается.

"Мы слышим друг друга и постоянно учимся друг у друга. Любовь – это тонкая магическая материя. Об этом нужно помнить ежедневно", – отметил Максим.

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А недавно голливудская актриса Джулия Робертс поделилась совместным фото с мужем в честь годовщины брака.

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