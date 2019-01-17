Телеведущий Виталий Школьный рассказал, на каком острове можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги

Ведущий недавно вернулся из отпуска на Кипре

Виталий Школьный Фото: телеканал "Украина"

Телеведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Виталий Школьнsй большой любитель путешествий. И уследить за его маршрутом поездок не всегда удается. Ведь новый 2019-ый только начался, а он уже успел побывать в Европе, в частности, в Берлине, и даже провел прекрасный уикенд на экзотическом острове Кипр. В интервью Сегодня.Lifestyle ведущий поделился впечатлениями от поездки, и с каким бюджетом можно смело планировать путешествия, а также рассказал о волшебных местах Кипра, в какие непременно должен попасть каждый отдыхающий.

- Виталий, чем поразил вас Кипр? Много там сейчас отдыхающих?

Еще осенью 2018-го объявили с друзьями нынешний год — периодом путешествий и открытий, вот потому охоту за дешевыми перелетами и акционными гостиницами окрыли заблаговременно. Благодаря покупке группового членства в программах лояльности европейских лоукостов, теперь все билеты для нас четверых на 20% дешевле. На Кипре сейчас тепло +17, потому путешествовал по острову лишь в пиджаке, сорочке, джинсах и весенней обуви. Ныне в этом небольшом государстве довольно много туристов, которые стремятся развеяться и убежать от морозности континентальной Европы. Сезон начинается в марте, но сейчас время посмотреть местные достопримечательности и вкусить средиземноморскую кухню.

Виталий Школьный Фото: телеканал "Украина"

- Дорого ли зимой отдыхать на острове? С каким бюджетом можно смело планировать путешествие?

Перелеты на Кипр нам обошлись в 20 евро. Со скидкой 60% забронировали гостиницу с питанием на три ночи за 40 евро. Да и на самом острове потратили меньше 100 евро, не отказывая себе ни в чем. Вот если сложить бюджет путешествия на Кипр три ночи и четыре дня — 150 евро. Замечу, мы путешествовали активно по стране, а если оставаться в одном месте, скажем, морской Ларнаке — 100 евро достаточно. В сотню входят перелет, проживание и походы в рестораны: бронируя и покупая билеты заблаговременно. Вот еще, что важно, через 45 дней, на наши банковские карты вернется 5% кэшбека.

- В каких местах, несмотря что это был короткий уикенд, побывали? Что интересного увидели? Назовите то место, которое по вашему мнению, должен посетить каждый турист, который побывает на Кипре?

На Кипре остановились в морском курортном городке Ларнака, в нескольких километрах от него находится аэропорт, куда из Киева летают лоукосты. Уже из Ларнаки катались в другие места станы, включая столицу Никосию. Дорога в обе стороны 7 евро. Крайне рекомендую побывать в столице. Невероятно красивые парки и необычная архитектура вас точно порадуют. А еще практически все улицы в мандариновых деревьях. Цитрусовые на каждом шагу заставляют улыбаться. Ценителями религиозных памятников христианства и ислама точно стоит рассмотреть церковь святого Лазаря в Ларнаке и мечеть Хала-Султан-Теке, это четвертая по значимости мечеть для всех мусульман. Зима — сезон отдыха тысяч розовых фламинго, ими можно тешиться на знаменитом Соленом Озере. Красиво, невероятно, – так много этих птиц из шлягера Алены Свиридовой видел лишь на Галапагоссах летом 2018.

Виталий Школьный Фото: телеканал Украина

- Какие блюда средиземноморской кухни больше всего пришлись по вкусу? И какой средний чек можно оставить за обедом или ужином?

Вообще Кипр зимой, наверное, самая доступная в финансовом плане страна. Успел побывать уже в 32х. Чашка кофе с десертом обойдется в полтора-два евро, в Киеве дороже. Обеды 5-7 евро. Если говорить о морепродуктах и изысканных блюдах — 11-15 евро, но будет просить завернуть с собой, ведь размер порций впечатляет. Знаменитые анчоусы с каперсами и солеными огурцами вам предложат по 3 евро. Коль с ценами дела так обстоят и летом — нашим курортам Азова и Причерноморья есть над чем поразмышлять.

- Зимний период – это хорошее время для инвестиции и размышлений для летнего отдыха. Куда бы посоветовали поехать тем, кто колеблется с летним отпуском, назовите такие места как за рубежом, так и в нашей стране?

Летний отпуск всегда долгожданный и на него ничего не жалко. Готовы планировать прямо сейчас? В таком случае, рекомендую отправляться и открывать Америку! До конца января европейские авиакомпании предлагают перелеты из Киева в Лос-Анджелес по 299 долларов в обе стороны! Невероятная идея! Покупая все в ближайшие недели, вы сможете посмотреть Голливуд и понежиться на солнце лучших пляжей Калифорнии дешевле турецкого или египетского тура летом. Есть над чем задуматься. Говоря об Украине, летом люблю Львов. Не могу отказать себе в удовольствии дней так пять провести в этом невероятном городе. Прошло больше чем полгода, а приятное послевкусие держит до сих пор.

Ранее Виталий Школьный рассказал о своем путешествии во Флориду, самой большой "туристической мечте", а также о своих новогодних планах и традициях.