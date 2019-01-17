Телеведущий Виталий Школьный рассказал, на каком острове можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги
Ведущий недавно вернулся из отпуска на Кипре
Телеведущий новостей "Сегодня" на канале "Украина" Виталий Школьнsй большой любитель путешествий. И уследить за его маршрутом поездок не всегда удается. Ведь новый 2019-ый только начался, а он уже успел побывать в Европе, в частности, в Берлине, и даже провел прекрасный уикенд на экзотическом острове Кипр. В интервью Сегодня.Lifestyle ведущий поделился впечатлениями от поездки, и с каким бюджетом можно смело планировать путешествия, а также рассказал о волшебных местах Кипра, в какие непременно должен попасть каждый отдыхающий.
- Виталий, чем поразил вас Кипр? Много там сейчас отдыхающих?
Еще осенью 2018-го объявили с друзьями нынешний год — периодом путешествий и открытий, вот потому охоту за дешевыми перелетами и акционными гостиницами окрыли заблаговременно. Благодаря покупке группового членства в программах лояльности европейских лоукостов, теперь все билеты для нас четверых на 20% дешевле. На Кипре сейчас тепло +17, потому путешествовал по острову лишь в пиджаке, сорочке, джинсах и весенней обуви. Ныне в этом небольшом государстве довольно много туристов, которые стремятся развеяться и убежать от морозности континентальной Европы. Сезон начинается в марте, но сейчас время посмотреть местные достопримечательности и вкусить средиземноморскую кухню.
- Дорого ли зимой отдыхать на острове? С каким бюджетом можно смело планировать путешествие?
Перелеты на Кипр нам обошлись в 20 евро. Со скидкой 60% забронировали гостиницу с питанием на три ночи за 40 евро. Да и на самом острове потратили меньше 100 евро, не отказывая себе ни в чем. Вот если сложить бюджет путешествия на Кипр три ночи и четыре дня — 150 евро. Замечу, мы путешествовали активно по стране, а если оставаться в одном месте, скажем, морской Ларнаке — 100 евро достаточно. В сотню входят перелет, проживание и походы в рестораны: бронируя и покупая билеты заблаговременно. Вот еще, что важно, через 45 дней, на наши банковские карты вернется 5% кэшбека.
- В каких местах, несмотря что это был короткий уикенд, побывали? Что интересного увидели? Назовите то место, которое по вашему мнению, должен посетить каждый турист, который побывает на Кипре?
На Кипре остановились в морском курортном городке Ларнака, в нескольких километрах от него находится аэропорт, куда из Киева летают лоукосты. Уже из Ларнаки катались в другие места станы, включая столицу Никосию. Дорога в обе стороны 7 евро. Крайне рекомендую побывать в столице. Невероятно красивые парки и необычная архитектура вас точно порадуют. А еще практически все улицы в мандариновых деревьях. Цитрусовые на каждом шагу заставляют улыбаться. Ценителями религиозных памятников христианства и ислама точно стоит рассмотреть церковь святого Лазаря в Ларнаке и мечеть Хала-Султан-Теке, это четвертая по значимости мечеть для всех мусульман. Зима — сезон отдыха тысяч розовых фламинго, ими можно тешиться на знаменитом Соленом Озере. Красиво, невероятно, – так много этих птиц из шлягера Алены Свиридовой видел лишь на Галапагоссах летом 2018.
- Какие блюда средиземноморской кухни больше всего пришлись по вкусу? И какой средний чек можно оставить за обедом или ужином?
Вообще Кипр зимой, наверное, самая доступная в финансовом плане страна. Успел побывать уже в 32х. Чашка кофе с десертом обойдется в полтора-два евро, в Киеве дороже. Обеды 5-7 евро. Если говорить о морепродуктах и изысканных блюдах — 11-15 евро, но будет просить завернуть с собой, ведь размер порций впечатляет. Знаменитые анчоусы с каперсами и солеными огурцами вам предложат по 3 евро. Коль с ценами дела так обстоят и летом — нашим курортам Азова и Причерноморья есть над чем поразмышлять.
- Зимний период – это хорошее время для инвестиции и размышлений для летнего отдыха. Куда бы посоветовали поехать тем, кто колеблется с летним отпуском, назовите такие места как за рубежом, так и в нашей стране?
Летний отпуск всегда долгожданный и на него ничего не жалко. Готовы планировать прямо сейчас? В таком случае, рекомендую отправляться и открывать Америку! До конца января европейские авиакомпании предлагают перелеты из Киева в Лос-Анджелес по 299 долларов в обе стороны! Невероятная идея! Покупая все в ближайшие недели, вы сможете посмотреть Голливуд и понежиться на солнце лучших пляжей Калифорнии дешевле турецкого или египетского тура летом. Есть над чем задуматься. Говоря об Украине, летом люблю Львов. Не могу отказать себе в удовольствии дней так пять провести в этом невероятном городе. Прошло больше чем полгода, а приятное послевкусие держит до сих пор.
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