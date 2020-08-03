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Телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде: подробности происшествия

Сегодня, 00:27

Женщина получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы

Украинскую телеведущую Анастасию Луговую избили и пытались изнасиловать в поезде Мариуполь-Киев. На женщину напали ночью в купе, где она находилась вместе с маленьким сыном. О случившемся пострадавшая рассказала на своей странице в Instagram.

Телеведущая Анастасия Луговая
Телеведущая Анастасия Луговая
Фото: instagram.com/nastyalugova

Все произошло 31 июля около трех часов ночи. Анастасия проснулась от ударов по голове. По ее словам, неизвестный мужчина, на котором из одежды было только нижнее белье, пробрался к ней в купе и начал ее избивать.

"В купе я была с сыном. Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был лишь в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз", – поделилась Луговая в социальной сети.

Фото: instagram.com/nastyalugova

Из-за криков Анастасии проснулся ее сын, который начал кричать. Мужчина хотел ударить мальчика, но Луговая его остановила. Попросив не трогать ребенка, женщина сказала насильнику, что сделает все, что тот захочет.

Мужчина полностью разделся, а Луговая уговорила его выйти в его купе, чтобы сын ничего не видел.

"Все время пока я успокаивала сына, голый мужчина с эрекцией гладил мне ноги и целовал их и говорил "Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь". Я поняла, что нужно как-то вывести мужчину из купе. Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок", – делится в Сети телеведущая.

Женщине удалось вернуться в свое купе под предлогом успокоить сына, который начал плакать. Вместе с ребенком Луговая побежала к проводнице, по пути она стучала в двери других купе, но никто из пассажиров не откликнулся.

Они побежали в соседний вагон, где обратились за помощью к проводнице. Анастасия связалась с начальником поезда, и еще три часа ждала прибытия в Киев. На вокзале мужчину задержали сотрудники полиции, которых вызвал муж пострадавшей.

"Начальник поезда дал распоряжение, чтобы неизвестного охраняли и не дали ему убежать. Ведь тот грозился нажать стоп-кран и выбить окно. В 07:11 мы прибыли на станцию Киев-Пассажирский, где нас ожидал наряд полиции, вызванный моим мужем. Неизвестного задержали", – подытожила Анастасия Луговая.

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Задержанным оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения. Мужчина был трижды судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999 – за хулиганство, в 2008 – за кражу. Ему готовят подозрение по статьям: нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования.

"Полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения в виде ареста без права выхода под залог, так как этот человек просто опасен для окружающих", – написал написал заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что накануне французского актера Жерара Депардье повторно обвинили в изнасиловании.

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изнасилование телеведущая
Источник: instagram.com/nastyalugova
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