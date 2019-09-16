Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

Обвинения в педофилии сыграли злую шутку с королем поп-музыки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: AFP

Телохранитель певца Майкла Джексона, о подробностях последних часов жизни которого мы писали ранее, после выхода фильма о жизни знаменитости "Преследуй правду" заговорил об истинных причинах смерти короля поп-музыки. Мэтт Фиддс утверждает, что именно обвинения в педофилии сыграли не последнюю роль в смерти Майкла.

Майкл Джексон составил тайное завещание перед смертью: жуткие подробности

В интервью Daily Star Фиддс рассказал, что после громкого суда в 2005-м году Майкл Джексон буквально стал параноиком. Бывший телохранитель Джексона пообщался с журналистами после выхода документального фильма про Майкла Джексона "Преследуй правду". В отличие от широко обсуждаемой картины 2019 года "Покидая Неверленд", где двое мужчин обвиняют певца в сексуальном насилии, новый фильм защищает Джексона.

Майкл Джексон
Майкл Джексон
Фото: instagram.com/davus9095

По словам Мэтта, у Джексона ухудшилось состояние здоровья, когда он предстал перед судом по обвинению в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. И даже тот факт, что певца оправдали, не исправил ситуацию – последствия перенесенного стресса оказали пагубное влияние на общее состояние здоровья. 

"После приговора стало ясно, что он никогда не сможет щелкнуть пальцами и снова вернуться в режим Майкла Джексона. В конце он был как ходячий мертвец. Еда и сон были для него большой проблемой, он был полностью раздавлен", – рассказал Фиддес.

Напомним, против канала HBO выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тест: как хорошо вы знаете Майкла Джексона Майкл Джексон до и после операции: как менялась внешность культового певца Тайны короля поп-музыки: что еще вы не знали о Майкле Джексоне
шоу-бизнес Майкл Джексон певец
Реклама

Новости партнеров

Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Жена Буяльского снова радует залипающими фото
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло
Это жир: 5 «велосипедных» причин есть сливочное масло

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Техно

Дешевые и быстрые: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов осени 2019 года

Сегодня, 12:55Fun

В давнем тексте об Адаме и Еве нашли тайное послание

Сегодня, 10:37Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в коме: подробности болезни известной актрисы

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 сентября: все знаки зодиака

Сегодня, 00:37Шоу-бизнес

Кто покинул "Танці з зірками 2019" в четвертом выпуске

Вчера, 11:21Шоу-бизнес

Анатасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 10:32Шоу-бизнес

"Последняя СМС так и не прочитана": Стас Садальский показал переписку с Заворотнюк

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 15-21 сентября для всех знаков зодиака

14 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 сентябряШоу-бизнес

Болезнь Анастасии Заворотнюк: врачи остановили экстренную терапию

14 сентябряШоу-бизнес

"Держись, солнце наше": Андрей Разин подтвердил страшную болезнь Заворотнюк

14 сентябряШоу-бизнес

СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому

14 сентябряFun

14 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 сентябряFun

Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

13 сентябряШоу-бизнес

Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентябряFood

Как приготовить домашний яблочный сидр

Новости партнеров

Кухар жестко поставила на место Кравец, такого не ожидали
Кухар жестко поставила на место Кравец, такого не ожидали
Рисовая быстродиета: за 3 дня минус 3 кг - это реально!
Рисовая быстродиета: за 3 дня минус 3 кг - это реально!
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
С чем едят авокадо бегуны, которые питаются правильно?
Жареная цветная капуста в кляре
Жареная цветная капуста в кляре
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти