Телохранитель Майкла Джексона указал на истинную причину смерти певца

Обвинения в педофилии сыграли злую шутку с королем поп-музыки

Майкл Джексон Фото: AFP

Телохранитель певца Майкла Джексона, о подробностях последних часов жизни которого мы писали ранее, после выхода фильма о жизни знаменитости "Преследуй правду" заговорил об истинных причинах смерти короля поп-музыки. Мэтт Фиддс утверждает, что именно обвинения в педофилии сыграли не последнюю роль в смерти Майкла.

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В интервью Daily Star Фиддс рассказал, что после громкого суда в 2005-м году Майкл Джексон буквально стал параноиком. Бывший телохранитель Джексона пообщался с журналистами после выхода документального фильма про Майкла Джексона "Преследуй правду". В отличие от широко обсуждаемой картины 2019 года "Покидая Неверленд", где двое мужчин обвиняют певца в сексуальном насилии, новый фильм защищает Джексона.

Майкл Джексон Фото: instagram.com/davus9095

По словам Мэтта, у Джексона ухудшилось состояние здоровья, когда он предстал перед судом по обвинению в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. И даже тот факт, что певца оправдали, не исправил ситуацию – последствия перенесенного стресса оказали пагубное влияние на общее состояние здоровья.

"После приговора стало ясно, что он никогда не сможет щелкнуть пальцами и снова вернуться в режим Майкла Джексона. В конце он был как ходячий мертвец. Еда и сон были для него большой проблемой, он был полностью раздавлен", – рассказал Фиддес.

Напомним, против канала HBO выступили люди, управляющие состоянием короля поп-музыки с заявлением, что фильм "Покидая Неверленд" не откровение Уэйда Робсона и Джимми Сэйфчака, а их попытка вытянуть деньги из наследников Джексона, и HBO им в этом помог.

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