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Телохранители за 193 миллиона гривен: Меган Маркл и принц Гарри вновь оказались в центре скандала

Против Меган Маркл и принца Гарри канадцы создали петицию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

Более 80 тысяч канадцев подписали петицию с требованием, чтобы принц Гарри и Меган Маркл, которые сейчас находятся в Канаде, сами платили за свою безопасность. Сейчас супружеская пара и их 8-месячный малыш Арчи находятся под защитой команды британских телохранителей и канадской спецслужбы из шести человек. Именно это и спровоцировало канадцев создать петицию.

Узнайте также подробности выхода Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи:

Финансовые эксперты подсчитали, что оплата за "королевскую" безопасность Меган и Гарри обойдется гражданам Канады в шесть миллионов фунтов стерлингов в год (примерно 193 миллиона 134 тысячи гривен). Эти деньги государство планировало брать из налогов – сообщают The Sun.

Усугубил ситуацию переезд Меган и Гарри. Чтобы перевезти из Виндзора в Ванкувер их семейные дорогостоящие вещи, государство должно заплатить около 300 тысяч фунтов стерлингов.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

Канадская федерация налогоплательщиков подала петицию, поскольку Лорел Коллинз, член парламента от Виктории на острове Ванкувер, попыталась заблокировать выдачу наличных для обеспечения безопасности. "Я надеюсь, что они планируют покрыть свои расходы на безопасность", – прокомментировала ситуацию госпожа Коллинз.

За шесть дней 80 тысяч человек онлайн поддержали петицию с призывом "без поддержки налогоплательщиков".

Добавим, что 35-летний Гарри перестанет получать королевские средства весной этого года, так как герцоги Сассекские сложили свои королевские полномочия. Но ожидается, что семья получит миллионы от коммерческих связей с брендом Sussex Royal.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри планируют создать собственную кинокомпанию.

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