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Темнокожего актера затравили из-за критики движения за права афроамериканцев

Сегодня, 14:44

Актер не стал поддерживать движение Black Lives Matter

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук белого полицейского во время ареста в американском городе Миннеаполисе в мае этого года, в США начались митинги, акции протеста, погромы и грабежи во многих городах страны. На улицы вышли тысячи людей, призывая власть и общество обратить внимание на проблему расизма по отношению к темнокожему населению в США. Быстро стало популярным движение в поддержку афроамериканцев Black Lives Matter (с англ. – "Жизни черных важны"), которое поддержали многие знаменитости.

Однако не все известные личности согласились с таким раскладом дел. Американский темнокожий актер и ведущий Терри Крюс, известный по сериалу "Бруклин 99", "Белые цыпочки", "Идиократия", съемкам в рекламе Old Spice и другим проектам, выступил с критикой сложившейся в США ситуации.

Терри Крюс
Терри Крюс
Фото: instagram.com/terrycrews

В своем Twitter-аккаунте артист заявил, что многие приверженцы Black Lives Matter "перегибают палку".

"Если ты дитя Божье, ты мой брат или сестра. Моя семья – всех рас, вероисповеданий и идеологий. Мы должны гарантировать тот факт, что "Жизни черных важны" не превратятся в "Жизни черных важнее".

Скриншот: https://twitter.com/terrycrews

Позже Терри добавил еще одну запись:

"Все ли белые люди плохие? Нет. Все ли черные люди хорошие? Нет. Осознавая реальность, я придерживаюсь своего решения объединять хороших людей, независимо от расы, вероисповедания или идеологии".

Скриншот: https://twitter.com/terrycrews

После этих слов на Терри полились реки угроз и критики со стороны пользователей Twitter. Многие из них назвали актера "предателем своей расы" и обвинили Крюса в том, что тот живет в "утопической реальности".

"Думаешь, темнокожие люди считают всех белых плохими? Это принижение наших интеллектуальных способностей и человечности. Вопрос в том, увидит ли общество что-то хорошее в нас?"

Скриншот: https://twitter.com/terrycrews

"Мог бы и убрать последнее предложение. Никто не хочет быть "важнее". Мы просто хотим равных прав".

Скриншот: https://twitter.com/terrycrews

"Так разочарована в тебе. Раньше на твоем примере доказывала друзьям, что мужчина может быть привлекательным и умным одновременно. Теперь они смеются надо мной".

Скриншот: https://twitter.com/terrycrews

Несмотря на все угрозы и критику, Терри не изменяет своим принципам, и его мнение по поводу движения Black Lives Matter остается неизменным.

Напомним, протестующие в США запретили "расистские" термины в программировании.

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