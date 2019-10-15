Теннисистка Анна Курникова вышла замуж за Энрике Иглесиаса: почему все так считают

В сети обсуждают свадьбу спортсменки и певца

Анна Курникова и Энрике Иглесиас Фото: Getty Images

Российская теннисистка Анна Курникова, которая недавно напугала своей худобой, заинтриговала поклонников в Instargram. Дело в том, что спортсменка сменила фамилию, оставив в шапке своего профиля Курникова-Иглесиас. Отметим, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет. Пара начала роман в 2001 году и сейчас воспитывает сына Николаса и дочь Люси.

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Пока звезда тенниса смену фамилии не комментирует и никакой информации о свадьбе не дает, но поклонники начали уже бурно обсуждать эту тему. Они очень счастливы, что спустя 18 лет Энрике Иглесиас решил все-таки узаконить отношения с матерью его детей. Ко всему, возлюбленные неоднократно заявляли журналистам, что брак они рассматривают в качестве банальной формальности.

Сын Николас и дочка Люси Фото: Instagram.com

"Я никогда не думал и не думаю, будто свадьба может что-то изменить в отношениях. Так сложилось, быть может потому, что я сам — из разведенной семьи. И для меня брачное свидетельство —это просто клочок бумаги и больше ничего!" – заявил ранее Иглесиас.

Анна Курникова Фото: Instagram.com

К слову, Анна Курникова и Энрике Иглесиас познакомились на съемках клипа на песню Escape в 2001 году, и в прессе регулярно появлялись новости об их расставании. Но 16 декабря 2017 года Курникова родила возлюбленному двойню: сына Николаса и дочь Люси. По слухам, россиянка и испанец тайно обвенчались задолго до рождения детей.

Напомним, не так давно Энрике Иглесиас открыл правду об интимной жизни с Анной Курниковой. По словам артиста, его отношения с Анной теперь стали еще лучше, а их чувства нисколько не угасли.

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