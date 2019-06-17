"Теперь есть только мы": Александра Кучеренко трогательно поздравила мужа с днем рождения

Жена Дмитрия Комарова опубликовала семейное фото в Instagram

Дмитрий Комаров женился на Александре Кучеренко Фото: instagram.com/aakucherenko

Ведущая и модель Александра Кучеренко поздравила своего мужа Дмитрия Комарова с днем рождения. Сегодня, 17 июня, звезде программы "Мир наизнанку" исполняется 36 лет.

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На своей странице в Instagram новоиспеченная жена опубликовала теплое праздничное селфи с любимым. На фото Кучеренко и Комаров позируют в обнимку. Саша держит в руке торт, на котором написано "С днем рождения".

Александра Кучеренко поздравила Дмитрия Комарова с днем рождения Фото: instagram.com/aakucherenko

"Сегодня для меня очень важный и радостный день – День рождения моего самого любимого человека, самого близкого друга, моей родной души, моего мужа)) Дима, поздравляю тебя с нашим праздником! Нашим, ведь теперь есть только "мы")) Ты стал для меня всем миром и каждый день открываешь свой мир мне. Вместе мы отправились в лучшее путешествие, которое только может быть, – наша жизнь. Счастливая, радостная, яркая, нескучная, удивительная, захватывающая – пусть она будет именно такой", – написала в публикации Кучеренко.

В комментариях подписчики девушки присоединились к поздравлениям, а также пожелали супругам счастья в семейной жизни. "Ребята, вы классная пара! Счастья вам", "Такие красивые", "Поздравляю!", – пишут фолловеры.

Напомним, что ранее ведущий Дмитрий Комаров признался, где прошла их с Александрой свадьба.

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