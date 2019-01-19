Теперь точно конец: стала известна дата развода Ани Лорак

Если повезет, оба супруга станут свободными в тот же день

Ани Лорак Фото: Instagram

Ани Лорак, которой уже приписывают роман с популярным российским исполнителем Сергеем Лазаревым, и правда разводится со своим мужем.

Как стало известно, слушание по делу о разводе украинской звезды Ани Лорак, последние годы живущей и работающей на территории РФ, и ее мужа Мурата Налчаджиоглу уже назначено на 11 часов утра 31 января. Информация об этом появилась в реестре столичного Шевченковского суда.

В деле, получившем номер №761/46326/18, говорится, что инициатором иска была Каролина Куек – так зовут Ани Лорак. И если ни одна из сторон не будет иметь возражений, разведут их под чутким руководством судьи Елены Пихур сразу же. А вот с кем из родителей останется их единственная дочь, пока не известно.

Дочь Ани Лорак. Фото: instagram/anilorak

Напомним, что о разводе Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу стало известно не так давно. Дело о разводе Лорак и ее супруга Мурата появилось на официальной странице Шевченковского районного суда города Киева. Вместе пара пробыла 9 лет. Поговаривали, что Мурат изменял Лорак, однако доказательства этому появились в сети в июле этого года. Именно тогда мужчину застали в компании другой девушки.