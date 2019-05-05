Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Террористы угрожают сорвать "Евровидение-2019" – СМИ

Проведение песенного конкурса вновь оказалось под угрозой срыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
"Евровидение 2019" в Израиле под угрозой срыва
"Евровидение 2019" в Израиле под угрозой срыва
Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" может не состояться. Исламские террористы угрожают сорвать фестиваль, который стартует в Тель-Авиве уже через неделю. Подробности читайте далее в материале. 

После перестрелки между боевиками и ВВС Израиля в субботу, 4 мая, из-за которой отменили первый концерт "Евровидения" в городе Модиин, террористическая группа "Палестинский исламский джихад" заявила о намерении сорвать проведение конкурса, сообщает The Times of Israel

Согласно обнародованной информации, боевики пообещали увеличить радиус обстрелов, чтобы не допустить проведение "Евровидения-2019". "Мы не позволим врагу провести фестиваль, который вредит палестинскому мировоззрению", – говорится в заявлении террористов. 

Напомним, что это не первый раз, когда конкурс оказывается под угрозой срыва. Так, 25 марта с территории Палестины была запущена ракета, которая попала в жилой дом, находящийся в 17 километрах от места проведения "Евровидения 2019".  Тогда организаторы конкурса заявили, что подготовка к "Евровидению" активно ведется, и фестиваль отменять не намерены. 

"Евровидение-2019" в Тель-Авиве начнется 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, а гранд-финал – на 18 мая. 

Ранее также появились новые ставки букмекеров, которые пророчат победу в "Евровидении-2019" представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу. 

Смотрите виде о том, почему Украине не будет принимать участия в "Евровидении-2019":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Евровидение 2019": все участники второго полуфинала и их песни "Евровидение 2019": все участники первого полуфинала и их песни Билеты на "Евровидение 2019" не покупают из-за высокой цены
Израиль Евровидение Евровидение 2019
Реклама

Новости партнеров

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике
Как изменилась жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович
Как изменилась жизнь Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Три брака Ирины Алферовой: рукоприкладство первого мужа и измены
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Водолеям пойдет на пользу диета, а Дев ждет увлекательное знакомство

Вчера, 15:36Техно

Microsoft планирует вернуть эпоху Windows XP и Windows 7

Вчера, 15:15Fun

Радоница 2019: традиции и приметы

Вчера, 15:04Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Остался ни с чем: Мурат Налчаджиоглу лишился бизнеса после развода с Ани Лорак

Вчера, 12:02Шоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности девятого выпуска

Вчера, 07:57Food

Рецепт дня: творожно-маковый сырник с орехами

3 маяTravel

Достопримечательности Одессы: ТОП-5 лучших мест для посещения

3 маяFun

Арья Старк после убийства Короля Ночи стала героем насмешек: видео

3 маяFun

Где покататься на роликах в Киеве с семьей: обзор роллердромов

3 маяFun

Ученые выявили невероятный факт про собак

3 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: у Дев благоприятный день для переговоров, а Водолеям захочется перемен

3 маяFun

3 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 маяTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

3 маяFun

Показали "самые лучшие в мире свадебные фото"

2 маяПсихология

Гороскоп на завтра: Дев поджидают авантюры, а Тельцам лучше побыть в уединении

Новости партнеров

7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
Как разместить все необходимое в крошечном санузле
Как разместить все необходимое в крошечном санузле
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
BMW и INTEL привлек к партнерству сингапурский блокчейн-стартап
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Зарядка для сердца: 7 упражнений, исцеляющих наш «мотор»
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
Светлана Бондарчук рассказала о роли Андреевой в разводе с мужем
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам