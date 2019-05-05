Террористы угрожают сорвать "Евровидение-2019" – СМИ

Проведение песенного конкурса вновь оказалось под угрозой срыва

"Евровидение 2019" в Израиле под угрозой срыва Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" может не состояться. Исламские террористы угрожают сорвать фестиваль, который стартует в Тель-Авиве уже через неделю. Подробности читайте далее в материале.

После перестрелки между боевиками и ВВС Израиля в субботу, 4 мая, из-за которой отменили первый концерт "Евровидения" в городе Модиин, террористическая группа "Палестинский исламский джихад" заявила о намерении сорвать проведение конкурса, сообщает The Times of Israel.

Согласно обнародованной информации, боевики пообещали увеличить радиус обстрелов, чтобы не допустить проведение "Евровидения-2019". "Мы не позволим врагу провести фестиваль, который вредит палестинскому мировоззрению", – говорится в заявлении террористов.

Напомним, что это не первый раз, когда конкурс оказывается под угрозой срыва. Так, 25 марта с территории Палестины была запущена ракета, которая попала в жилой дом, находящийся в 17 километрах от места проведения "Евровидения 2019". Тогда организаторы конкурса заявили, что подготовка к "Евровидению" активно ведется, и фестиваль отменять не намерены.

"Евровидение-2019" в Тель-Авиве начнется 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, а гранд-финал – на 18 мая.

Ранее также появились новые ставки букмекеров, которые пророчат победу в "Евровидении-2019" представителю Нидерландов Дункану Лоуренсу.

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