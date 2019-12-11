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Теща Сергея Притулы может избежать наказания за ДТП с участием ребенка

Лилия Сопельник сбила 9-летнего мальчика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:07
Лилия Сопельник
Лилия Сопельник
Фото: Facebook-страница Лилии Сопельник

22 августа стало известно о ДТП с участием тещи известного украинского телеведущего Сергея Притулы. 59-летняя Лилия Сопельник на высокой скорости задним ходом въехала в 9-летнего мальчика и его маму. Однако появилась информация, что виновницу происшествия могут признать неподсудной. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также откровенное интервью Сергея Притулы:

Так, адвокат потерпевших Юрий Сухов сообщил, что у представителей СМИ есть две версии относительно причин ДТП:

  • Лилия Сопельник перепутала педали;
  • у женщины есть заболевание, в результате которого произошла авария.

Адвокат отмечает, что некое заболевание действительно есть, однако если Сопельник знала о нем, но продолжала водить автомобиль, это расценивается как отягощающее обстоятельство.

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В свою очередь, адвокат Лилии Сопельник Елена Сторожук утверждает, что теще Притулы резко стало плохо, а педали она не путала. Так или иначе, причина ДТП должна быть установлена путем экспертиз и экспериментов.

Юрий Сухов заявляет: если будет установлено, что Лилия Сопельник не знала о заболевании, женщину могут признать неподсудной и она избежит наказания за случившееся.

Ранее мы также писали, что Сергей Притула прокомментировал ДТП с участием его тещи.

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