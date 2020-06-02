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"Тесты показывали – нет": Илона Гвоздева рассказала, как узнала о беременности

Сегодня, 12:58

Участница "Танців з зірками" ждет второго ребенка

Хореограф и победительница второго сезона "Танців з зірками" Илона Гвоздева поделилась подробностями второй беременности. По ее словам, многочисленные тесты показывали отрицательный результат, но она точно знала, что беременна.

Недавно партнерша Владимира Остапчука по паркету на шоу "Танців з зірками" внезапно сообщила о том, что находится в положении. Она разместила "беременное" фото на своей странице в Instagram.

Вскоре Илона поделилась с подписчиками, что почувствовала изменения в себе еще во время отдыха на Доминикане. Именно тогда ей постоянно снились сны про рыбалку, а вокруг себя она наблюдала большое количество аистов.

INSTAGRAM

Через неделю после возвращения из отпуска в Киев Гвоздева начала чувствовать резкие изменения внутри себя, хотя все тесты были отрицательные.

"Сразу тело стало другим, по ночам я чувствовала изменения в области низа живота, нюх обострился, вкусовые рецепторы изменились, я резко начала все пересаливать, стала слишком плаксива, что вообще мне не свойственно. Две недели я упорно почти через день делала тесты, но подтверждения тому я не получала. И когда я не выдержала и на третью неделю пошла к гинекологу, я получила 100% ответ "Да, вы беременны", – рассказала танцовщица в посте.

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Также Илона рассказала подписчикам, что успела набрать 5 килограммов и призналась, что одним из главных преимуществ беременности для нее стало увеличение груди. Она пообещала фолловерам делиться подробностями своего состояния, а также рассказывать про лайфхаки и советы.

Смотрите в сюжете о скандалах, в которые были втянуты дети звезд:

Недавно также стало известно, что украинская певица TARABAROVA беременна во второй раз.

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