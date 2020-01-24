Тейлор Свифт о проблемах со здоровьем и буллинге: "Я просто перестала есть"

Певица впервые рассказала о расстройстве, с которым столкнулась еще в 18 лет

Тейлор Свифт Фото: AFP

Известная американская певица Тейлор Свифт, у мамы которой диагностировали рак мозга, рассказала о голодании и комплексах. Звезда впервые откровенно призналась, что в 18 лет страдала от расстройства, после того, как попала на обложку глянца.

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В преддверии выхода документального фильма о Тейлор Свифт Miss Americana, артистка дала интервью для издания Variety, где рассказала, что в 18 страдала от пищевого расстройства и едва не довела себя до истощения.

"Когда мне исполнилось 18, я впервые попала на обложку таблоида. И еще с каким заголовком – "Беременна в 18?"! И все это потому, что я надела что-то обтягивающее, что подчеркивало мой не совсем плоский живот. Все это привело к тому, что в какой-то момент я просто перестала есть", – вспомнила Тейлор.

Певица также рассказала, что из-за того что она не ела, она регулярно на сцене чувствовала, что "теряет сознание". Тейлор прежде не была уверена в том, сможет рассказать о проблеме открыто и – самое главное – понимает ли она сама, как это повлияло на нее.

Документальный фильм Miss Americana расскажет о том, как Тейлор Свифт стала одной из главных поп-икон современной музыки и чего ей это стоило. В ролике Тейлор говорит, как чувствовала себя на разных этапах карьеры, каково это – жить под пристальным вниманием и пытаться соответствовать (или не соответствовать) тому, какой хотят тебя видеть окружающие, и о том, как провела целый год, взяв "тайм-аут".

Напомним, что Тейлор Свифт вошла в ТОП-10 самых дорогих музыкантов 2019 года.

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