Тейлор Свифт удивила своих фанатов располневшей фигурой

Поклонники отметили, что поп-певица значительно прибавила в весе

Тейлор Свифт. Фото: instagram.com/taylorswift

Американская исполнительница продолжает покорять сердца поклонников, демонстрируя откровенные наряды и зажигательные хореографические шоу.

Однако последний концерт Тейлор Свифт не увенчался успехом. Стало известно, что популярная блондинка позировала ботфортах черного цвета из лакированной кожи, а также облегающем комбидрессе.

Тейлор Свифт Из открытых источников

Несмотря на то, что наряд должен был подчеркнуть фигуру знаменитости, поклонники отметили, что поп-певица значительно прибавила в весе. Ведь ноги исполнительницы стали гораздо массивнее. Однако звезда сцены не смущается демонстрировать аппетитные формы.

Стоит отметить, что концерт проходил в Калифорнии. Кстати, на выступление 28-летней блондинки пришло около 55 тысяч человек. Как пишет storinka.com.ua, поп-звезда исполнила ряд наиболее популярных треков, а также удивила оригинальными танцами.

Кроме того Тейлор Свифт сменила несколько нарядов. Исполнительница хита "Look What You Made Me Do" позировала в откровенных комбидрессах, коротких топах, а также полупрозрачных накидках — кимоно. Тем не менее, не все аутфиты помогли скрыть располневшую фигуру знаменитости. Однако Тейлор довольна новыми формами, и не планирует возвращаться к изнуряющим тренировкам.

