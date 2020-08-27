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The HARDKISS и MONATIK выпустили совместную песню об опасных связях

Сегодня, 12:15

Артисты планировали создать совместный трек в течение двух лет

Группа The HARDKISS и певец MONATIK представляют песню и видео "Кобра" — историю про опасные связи. Фронтвумен группы Юлия Санина поделилась историей создания трека и рассказала о смысле, который вложила в эту песню.

"Около двух лет мы мечтали и обсуждали вместе с Димой возможную коллаборацию. А написать песню про змею я мечтала еще больше – наверное, все девять лет существования группы. Это очень вдохновляющий меня образ. Когда "Кобра" таки написалась – сразу поняла, что Дима с его невероятным тембром отлично прозвучит здесь", – рассказывает Юлия Санина.

"Кобра танцует на ножах" — она так опасна, ты прекрасно знаешь об этом, но ты не можешь оторвать взгляд, ты уже стал жертвой. Это любовь, в которой ты теряешь контроль над собой и становишься таким уязвимым", – добавляет Санина.

В клипе, режиссером которого выступил креативный продюсер и музыкант The HARDKISS Валерий Бебко, ядовитая змея показана буквально — она ползет за MONATIK и проникает вместе с ним в творческую лабораторию The HARDKISS. Это место для музыки, максимально секретное и безопасное.

"Возможно, MONATIK и есть той самой коброй. Такой "знакомый незнакомец". Друг, которого ты так любишь и которому доверяешь…Есть и другие прочтения истории, но все они сводятся к одному — всех нас манят и заводят опасные связи. Мы не скрываем своих фантазий, смело воплощаем их в жизнь", — рассказывает Вал.

Напомним, "Океан Ельзи" впервые за долгое время презентовали новую песню и клип. Мы также сообщали, что Оля Полякова выпустила новую песню "Белый танец".

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