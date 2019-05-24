Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

The New York Time отметил украинскую певицу Alyona Alyona

Певица попала в список важнейших исполнителей европейского континента

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27

Престижное издание The New York Time отметило 27-летнюю украинскую рэп-исполнительницу Аlyona Аlyona. Певица попала в список 15 важнейших исполнителей европейского континента. Западные журналисты отметили, что "Аlyona Аlyona пишет песни на украинском языке, хотя российский рэп на ее родине более популярен".

Также в композициях певицы пропагандируется толерантность. Бывшая воспитательница детского сада Алена Савраненко выпустила свой первый сингл "Рибки" только в конце прошлого года, а уже скоро сыграет ряд сольных концертов.

Напомним, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выступит этим летом на фестивале Sziget. Певица даст концерт в первый день фестиваля 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов.

Также мы рассказывали о том, что Аlyona Аlyona выпустила эпатажный клип "Пушка". Вместе с релизом лонгплея команда Alyona Alyona решила сделать клип на заглавный сингл. Видео снимали в Берлине. Режиссером выступил DELTA ARTHUR в паре с IGOR BASKET.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

The New York Times alyona alyona
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Диетическая и очень вкусная окрошка без картошки и майонеза
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Как узнать характер человека по кулаку: простой тест
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Такой, что просто тает во рту: форшмак с плавленным сыром
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Японка, перепевшая Аллу Пугачеву, «штурмует» Сеть. Видео
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь