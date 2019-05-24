The New York Time отметил украинскую певицу Alyona Alyona

Певица попала в список важнейших исполнителей европейского континента

Престижное издание The New York Time отметило 27-летнюю украинскую рэп-исполнительницу Аlyona Аlyona. Певица попала в список 15 важнейших исполнителей европейского континента. Западные журналисты отметили, что "Аlyona Аlyona пишет песни на украинском языке, хотя российский рэп на ее родине более популярен".

Также в композициях певицы пропагандируется толерантность. Бывшая воспитательница детского сада Алена Савраненко выпустила свой первый сингл "Рибки" только в конце прошлого года, а уже скоро сыграет ряд сольных концертов.

Напомним, украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona выступит этим летом на фестивале Sziget. Певица даст концерт в первый день фестиваля 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов.

Также мы рассказывали о том, что Аlyona Аlyona выпустила эпатажный клип "Пушка". Вместе с релизом лонгплея команда Alyona Alyona решила сделать клип на заглавный сингл. Видео снимали в Берлине. Режиссером выступил DELTA ARTHUR в паре с IGOR BASKET.

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