The Prodigy сделали важное объявление после смерти вокалиста

Представители группы сообщили об отмене тура

The Prodigy Фото: instagram.com/theprodigyofficial

В понедельник, 4 марта, мир взбудоражила трагическая новость о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. Ему было 49 лет. Тело Кита нашли в его собственном доме, в графстве Эссекс. Позже выяснилось, что причиной смерти Флинта стало самоубийство.

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После того, как на официальных страницах группы в соцсетях сообщили о кончине Флинта, на странице The Prodigy в Facebook опубликовали важное объявление: "После трагической смерти Кейта Флинта все предстоящие концерты группы The Prodigy в срочном порядке будут отменены".

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Кроме этого, мы предлагаем вспомнить несколько фактов о коллективе и его лучшие хиты. Группа The Prodigy была создана в 1990 году, был ориентирован на электронную музыку. The Prodigy являются пионерами жанра бигбит, который обрел популярность в 1990-е и 2000-е годы.

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