Тика Кароль и Дан Балан спели романтичный хит вместе с участницей "Голосу країни 10"

Смотрите самое трогательное выступление на слепых прослушиваниях

Тина Кароль и Дан Балан Фото: YouTube

Во время пятых слепых прослушиваний на шоу "Голос країни 10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан в очередной раз подогрели слухи о своем романе. На проект пришла их поклонница, которая верит, что между звездами настоящая любовь.

В это воскресенье, 16 февраля, состоялся пятый эфир вокального проекта. На сцену вышла 19-летняя Аня из Днепра пришла на шоу с надеждой попасть в "Голос" и поделиться своей любовью со зрителями. Перед своим выступлением девушка призналась, что хочет, чтобы Кароль и Балан поцеловались во время ее выступления.

"Песня домой Тины и Дана стала символом любви. Они такие прекрасные и такие нежные друг к другу. Возможно их поцелуй произойдет во время моего выступления. Мы все ждем этого. Особенно я. Потому что я верю в любовь", – говорит Аня.

К девушке развернулись и Тина и Дан Балан, которые присоединились к ней на сцене и вместе спели композицию "Домой", которую написал молдавский певец. Анна Безгалова выбрала команду Dan Balan.

Ранее на шоу "Голос країни 10" появился Григорий Чапкис.

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