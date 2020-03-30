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Тилль Линдеманн шуточно прореагировал на свою "болезнь" COVID-19

Вокалист Rammstein заявил, что любой вирус ему нипочем

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:00

Вокалист известной группы Rammstein Тилль Линдеманн накануне был доставлен в больницу Берлина с подозрением на коронавирус. Позже стало известно, что 57-летний музыкант сдал тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Коронавирусной инфекцией уже переболели Том Хэнкс и Ольга Куриленко. Болезнь также коснулась Идриса Эльбу, который заразил свою супругу. А вот Тиллю Линдеманну, судя по всему, повезло – в группе Rammstein опровергли информацию о заражении фронтмена.

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Немецкий исполнитель в Instastories шуточно прореагировал на слухи о диагностированном у него коронавирусе и госпитализации.

"Вируса, который мог бы посоревноваться со мной, еще не создали!" – написал Тилль Линдеманн.

Смотрите в сюжете, кто из звезд заразился коронавирусом:

Напомним, что недавно Тилль Линдеманн побывал в Припяти и покатался там на заброшенной карусели. Ранее мы также писали, что в США от коронавируса умер звезда кино.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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