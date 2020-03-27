Тилль Линдеманн срочно госпитализирован с коронавирусом – СМИ

У солиста Rammstein обнаружен COVID-19

Всемирно известный артист, солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который был замечен под Киевом в защитной маске, доставлен в одну из больниц Берлина с коронавирусом. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, состояние 57-летнего Тилля Линдеманна тяжелое, он находится в реанимации. Музыкант обратился к врачу с жалобой на высокую температуру. Медики обнаружили у солиста Rammstein пневмонию и сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

Тилль Линдеманн Фото: Getty Images

Отметим, сам Тилль Линдеманн и его представители новость о заражении коронавирусом не подтверждают, но и не опровергают. Светлана Лобода, которой приписывают роман с солистом Rammstein, тоже не комментирует появившуюся информацию.

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Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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