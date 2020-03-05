Тилля Линдеманна заметили под Киевом в медицинской маске: фото
Солист Rammstein прилетел в столицу с концертом
Лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым певице LOBODA приписывают роман, прилетел в Киев. Артист сам на своей странице в Instagram опубликовал черно-белый кадр, где позирует на въезде в столицу Украины. Отметим, что 6 марта в одном из киевских клубов состоится сольный концерт Lindemann.
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Более того, предполагаемый возлюбленный LOBODA надел медицинскую маску с весьма провокационной надписью, в которой выразил негодование в связи с опасной эпидемией коронавируса. Музыкант также запланировал выступление в России, но его концерт хотели запретить из-за эпатажного порноклипа.
Где именно в Киеве звезда мирового масштаба остановился, пока неизвестно. Больше видео на своей странице в социальной сети он не публиковал.
Отметим, несмотря на то, что LOBODA не может публично говорить о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, свой день рождения она провела в обществе мировой звезды и совсем этого не скрывала. Наоборот, именинница на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в компании своих друзей и вероятного любимого мужчины – Тилля.
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