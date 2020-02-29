Тимур Мирошниченко поделился кадрами с крестин сына

Важное событие в семье шоумена состоялось 29 февраля

Ведущий и шоумен Тимур Мирошниченко, который задумался о рождении третьего ребенка, окрестил своего сына Марка в субботу, 29 февраля. Кадрами с таинства звездный папа поделился на странице в Instagram.

Тимур Мирошниченко с женой и сыном Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В январе в семье ведущего программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимура Мирошниченко и его супруги Инны появился второй ребенок. В последний день зимы пара решила провести крещение сына, потому что, по словам Тимура, "29.02. – это уникальная дата, которая выпадает раз в четыре года".

На крестинах помимо Тимура и его жены Инны присутствовали друзья пары, а также старшая дочь Мия. Крестными мамой и папой Марка стали пара близких друзей семьи.

Крестины состоялись в Свято-Троицком Ионинском монастыре в Киеве. Кадрами с церемонии счастливые родители поделились в Insta-сторис.

Фото: instagram.com/_inna_mi_/

Инна Мирошниченко выбрала для обряда белое платье с вышивкой от украинского бренда. Тимур надел белую рубашку и черные брюки.

Фото: instagram.com/_inna_mi_/

На какой шаг решился Тимур Мирошниченко через два года после свадьбы, смотрите в сюжете:

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