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Тимур Мирошниченко признался, почему врал своей матери

Мама телеведущего, чтобы быть в курсе всех дел сына, зарегистрировалась в социальных сетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:01
Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" телеведущий Тимур Мирошниченко, который назвал пол будущего ребенка, рассказал, почему в первом классе врал родителям и учителям, как в 15 лет умудрился зарабатывать сотни долларов и из-за какого поступка сына мама не хотела с ним разговаривать.

Тимур Мирошниченко с женой ждут второго ребенка:

Это сейчас Тимур Мирошниченко – один из самых известных украинских ведущих. Вместе с Аленой Винницкой он рассказывает зрителям о новостях из жизни селебрити в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Но детство у звездного ведущего было далеко не звездным. В начале 90-х его отец, полковник, уволился из армии, потому что три года не получал зарплату. К тому же семья Мирошниченко потеряла все сбережения, которых бы хватило на покупку трех машин.

"Выживать в тот момент было достаточно сложно, – признался Тимур Мирошниченко. – Мама и тогда, и всегда старалась все сделать вкусно. Например, вот есть перечень продуктов – картофель и виноград, и из этого можно приготовить уникальное блюдо".

В первом классе Тамара Евгеньевна записала сына на танцы, но упорному Тимуру эта идея не понравилась, и он придумал, как избежать занятий.

Тимур Мирошниченко
Тимур Мирошниченко
Фото: Facebook/Тимур Мирошниченко

"Я думал: "Вот придет полтора десятка людей, а я перед ними буду в трико гасать"! И я инициировал историю, что у меня нога болит, травма. А через несколько часов, когда мама возвращалась с работы, увидела, как я во дворе гонял с пацанами в футбол. Думаю, в тот момент она поняла, что навязывать мне свои идеи нет смысла", – вспомнил Тимур Мирошниченко в "Ранку з Україною".

Впрочем, ради идей сына Тамара Евгеньевна могла и благополучием семьи пожертвовать. И уже в 15 лет Мирошниченко зарабатывал неплохие деньги.

"В конце 90-х, когда интернет только появлялся в наших широтах, за бешеные 120 долларов купили модем, – рассказывает о подарке матери Тимур. – Где-то в 9-10 классе мы с одноклассниками уже начали делать сайты, были дизайнерами. Получили первые несколько заработков, отбили покупку этого модема".

Тимур Мирошниченко – новый ведущий "Зіркового шляху"
Тимур Мирошниченко – новый ведущий "Зіркового шляху"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но компьютерный гений и призер районных олимпиад по математике не пошел в политехнический. Мирошниченко выбрал специальность "психология", но в университете не столько учился, сколько играл в КВН. Мама не возражала, правда, от квновских гуляний была, мягко говоря, не в восторге.

"Когда я сделал какой-то факап, пришел под утро не слишком трезв. Мама на меня так внимательно смотрела – и не разговаривала. И это самое страшное", – поделился телеведущий. Мать Тимура говорит, что иногда может показать, если обиделась. А теперь, чтобы быть в курсе всех дел сына, зарегистрировалась в социальных сетях.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что певица Алина Гросу рассказала об отношениях с матерью.

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