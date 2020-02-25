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Тимур Мирошниченко решил обвенчаться спустя два года после свадьбы

Телеведущий раскрыл детали предстоящей церемонии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57

Недавно ведущий программы "Зірковий шлях" Тимур Мирошниченко во второй раз стал отцом, а через несколько дней супруги окрестят сына. В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярный телеведущий рассказал, был ли у его жены Инны послеродовой кризис, а также признался, что через два года после свадьбы пара решила обвенчаться.

В неделю Масленицы Виктория Маремуха пригласила Тимура Мирошниченко испечь блины. Телеведущий заявляет – его жена Инна путь к сердцу будущего мужа проложила именно через желудок.

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"Как-то она мне написала: "Ты во сколько освобождаешься?" Я ответил – где-то после одиннадцати. Инна пригласила на чаек, мол, приготовила мне сюрприз. Приезжаю – а она "Наполеон" испекла. А я тогда готовился к "Евровидению" и, само собой, сладкого в такое время нельзя было есть. Я кусочек съел, говорю: "Спасибо, вкусно", и больше не брал. Она так обиделась на меня!", – рассказал Тимур Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко с женой Инной
Тимур Мирошниченко с женой Инной
Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Отметим, Мирошниченко уже дважды отец. Летом 2018-го у ведущего и его жены родилась дочь Мия. В феврале этого года супруги стали родителями мальчика Марка, и Тимур присутствовал на родах.

"Мы, мужчины, никогда в жизни не поймем той боли, которую выдерживают женщины во время родов. Поэтому просто находиться рядом, даже быть тем человеком, которого надо не за чем-то послать, а куда-то. Я прямо советую всем мужчинам обязательно на роды ходить", – поделился телеведущий.

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Нередко после рождения ребенка женщины сталкиваются с послеродовым кризисом. Мирошниченко откровенно признается: его жене также знакомо это состояние.

"Она была и, в принципе, это абсолютно ожидаемая история. Я слышал о таком понятии, но не знал, как это выглядит. И когда она проявлялась после первой беременности, то мне было в определенный момент неловко. Самое главное – правильно относиться к этому, выдержать, поддержать в нужный момент или даже просто помолчать".

Смотрите также видеоинтервью с Тимуром Мирошниченко о предстоящем венчании:

Ранее ведущий "Зіркового шляху" рассказывал, что крестить сына Марка будут 29 февраля. А вот крестными родителями станут близкие друзья семьи.

"Мы уже очень давно дружим, а в последнее время все чаще видимся. Нас влюбил в эту церковь батюшка, который как раз-таки крестил Мию. Это уникальный батюшка, он и блогером стал, и получил лицензию фитнес-тренера", – удивил Мирошниченко.

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Но это еще не все. Оказывается, в этом году супруги решили обвенчаться – и не только Тимур с Инной, но и их родители.

"Мы решили, что еще в этом году обвенчаемся. Более того, к нам пообещали присоединиться мои родители, потому что они не венчаны, Иннины родители. То есть у нас будет огромное семейное венчание, но уже после Пасхи", – ошеломил признанием Мирошниченко.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Тимур Мирошниченко задумался о третьем ребенке.

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