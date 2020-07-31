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Тимур Мирошниченко заговорил о третьем ребенке: "Немного отдохнуть и можно заново"

Сегодня, 09:00

Ведущий признался, что роды прошли очень хорошо

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Тимур Мирошниченко признался, что они с супругой Инной планируют еще родить детей.

В 2018-м Тимур впервые стал отцом – жена Инна подарила ему дочь Мию. А в этом году в семье появился и сын Марко. Но счастливые родители останавливаться на этом не собираются.

Смотрите в сюжете о том, как Тимур Мирошниченко снялся в новом сезоне "Реальной мистики":

"На самом деле очень здорово было, когда еще в родзале, как только родился Марко, и буквально через минуту Инна сказала: "Так можно рожать хоть каждый день. Давай уже и третьего". Роды прошли очень хорошо, практически безболезненно, был замечательный персонал. Безусловно, мы планируем и третьего, можно и четвертого, и пятого, пока мы будем ощущать силы в себе, что мы можем еще дарить жизни, мы, конечно же, это будем делать", – рассказал Тимур Мирошниченко в интервью журналу "Отдохни".

Тимур Мирошниченко с детьми и супругой
Тимур Мирошниченко с детьми и супругой
Фото: пресс-служба

Впрочем, пока Тимур и Инна хотят немного отдохнуть, ведь уход за двумя маленькими детьми требует немалых усилий.

"Сейчас нам хочется немного выдохнуть, чтобы они чуть-чуть стали самостоятельнее. Мия уже стала довольно самостоятельной. Марко еще требует к себе очень много внимания. В первую очередь – из-за режима питания, когда он хочет кушать каждые 3-4 часа и, соответственно, полгода полноценного сна у нас не было. То есть элементарно хочется выспаться. Немного отдохнуть и можно заново", – смеясь, рассказал ведущий программы "Зірковий шлях".

Смотрите новый сезон программы "Зірковий шлях" с 3 августа в 9:30 в эфире канала "Украина".

Ранее Тимур Мирошниченко и Александр Вишневский рассказали об опыте проведения онлайн-свадьбы в Украине и поделились мнением о том, что ждет event-индустрию в будущем.

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