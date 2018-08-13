Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд
Певица собирается дать рекордное количество концертов во время всеукраинского тура
Популярная украинская певица Тина Кароль, которая рассказала, как создавала свой знаменитый хит, собирается установить абсолютный рекорд – 77 концертов в рамках всеукраинского тура. Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.
"Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд! В рамках тура "Интонации" певица дала более 70 концертов и не собирается остановиться на достигнутом. В августе артистку ждут концертные площадки в Житомире, Хмельницком, Ужгороде и Черновцах.
Итого: 77 концертов в рамках всеукраинского тура, что является абсолютным рекордом!" – говорится в сообщении.
Поклонники певицы восхитились в комментариях к видео ее самоотдачей и трудоголизмом: "Здорово!!! Браво!!!", "Подготовленный боец!!!)))))", "Тина просто молодец. Не каждый человек способен выдержать такой нагрузки. Она самая лучшая певица, обожаю её".
Напомним, Тина Кароль рассказала о личном кризисе.