Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд

Певица собирается дать рекордное количество концертов во время всеукраинского тура

Тина Кароль. Фото: канал «Україна»

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая рассказала, как создавала свой знаменитый хит, собирается установить абсолютный рекорд – 77 концертов в рамках всеукраинского тура. Об этом сообщается на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.

"Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд! В рамках тура "Интонации" певица дала более 70 концертов и не собирается остановиться на достигнутом. В августе артистку ждут концертные площадки в Житомире, Хмельницком, Ужгороде и Черновцах.

Итого: 77 концертов в рамках всеукраинского тура, что является абсолютным рекордом!" – говорится в сообщении.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 11 Авг 2018 в 5:53 PDT

Поклонники певицы восхитились в комментариях к видео ее самоотдачей и трудоголизмом: "Здорово!!! Браво!!!", "Подготовленный боец!!!)))))", "Тина просто молодец. Не каждый человек способен выдержать такой нагрузки. Она самая лучшая певица, обожаю её".

Напомним, Тина Кароль рассказала о личном кризисе.