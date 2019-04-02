Тина Кароль и "Бумбокс" представят совместную песню
Поклонники совсем скоро услышат результат неожиданной коллаборации артистов
Знаменитая украинская певица Тина Кароль и не менее известная и популярная группа "Бумбокс" объявили о выходе первой совместной композиции. Соответствующая новость появилась на официальных страницах артистов в соцсетях.
Известно, что трек можно будет услышать 4 апреля, в сети он появится в 20:00 по киевскому времени. Композиция получила название "Безодня".
Поклонники артистов очень обрадовались неожиданной коллаборации: "Неожиданно", "В глубине души я об этом давно мечтала", "Это нереально крутая новость. Поскорее бы четверг", "Ура!!! Мечта сбылась! Любимая певица и любимая группа!", "Поздравляем, умнички, что записали совместный трек. Гордимся своими кумирами!!!", "Неожиданно. Как же хочется услышать уже. А обложка-это отдельное наслаждение".
Напомним, в июне 2018 года "Бумбокс" представила новую хардовую композицию под названием "Тримай мене". Песня была записана в дуэте с известной гранж-рок-группой The Gitas из Лос-Анджелеса.
Ранее Тина Кароль представила новую песню "Сила высоты".
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