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Тина Кароль и Дан Балан повздорили на "Голос країни 9"

Поклонники шоу ждут того, что тренеры все-таки помирятся

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Тина Кароль и Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Тина Кароль и Дан Балан
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 3 января, прошел третий выпуск шоу "Голос країни 9. Тренеры снова набрали в команду сильных вокалистов, а из-за некоторых из них они успели немного повздорить. Так, из-за слов Дана Балана Тина Кароль обиделась на него и теперь зрители ждут примирения тренеров.

Дело было так: поле того, как на сцене выступил Михаил Димов, исполнитель одной из главных ролей легендарного мюзикла – Нотр-Дам де Пари в Украине, тренеры начали бороться за него и приглашать к себе в команду, особенно Тина. В итоге, молодой человек выбрал команду Дана Балана. После того, как Михаил ушел за кулисы Потап обратился к Тине: "Ты не расстроилась?", на что Тина ответила: "Нет, конечно, не расстроилась, о чем ты вообще?". Тут к певице обратился Дан: "Я не знал, что ты не можешь так с неудачами справляться". 

Дан Балан Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Было видно, что Тину задели слова Балана: "Дан, ты сейчас перебарщиваешь, правда", – "Да?", – удивился певец, – Ну конечно" – ответила Тина. Тогда певец поинтересовался: "А у нас программа, что нужно только все пушистое, хорошее говорить?". Тина ответила, что Дан может "говорить, что считает нужным". – "Я так посчитал нужным сказать", – объяснил Дан. Кароль ответила: "Это не так".

Напомним, шоу "Голос країни 9"  покорила мать двоих детей с невероятным рок-вокалом.

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Источник: Сегодня
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