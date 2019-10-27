Тина Кароль и Dan Balan выступили в эфире "Танців з зірками 2019": видео

Дуэт представил лирическую композицию "Дороги"

Тина Кароль и Dan Balan Фото: Instagram

В это воскресенье, 27 октября, состоялся десятый прямой эфир "Танців з зірками 2019", который прошел на тему "Мистический вечер на Хэллоуин". Сегодня участники радовали зрителей таинственными образами и показывали на паркете номера, полные загадочных историй.

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Главным сюрпризом вечера стало совместное выступление певца и тренера-победителя "Голосу країни 9" Dan Balan и Тины Кароль, которая также участвовала в "Голосе".

Во время вокального проекта поклонники пристально следили за флиртом Тины и Дана и даже приписывали им роман. После десятого выпуска "Танців з зірками" у фанатов дуэта появился еще один повод для обсуждений.

Тина Кароль и Dan Balan представили лирическую композицию "Дороги", которую артист написал специально для этого дуэта. В образах белого ангела и мрачного Дракулы исполнители удивили телезрителей нежным вальсом, который станцевали на паркете шоу во время своего номера.

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Напомним, что ранее в сети появилась короткометражка с Тиной Кароль в главной роли.

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