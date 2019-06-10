Тина Кароль и Олег Винник выступят на масштабном концерте телеканала "Украина"

Праздничный концерт ко Дню независимости состоится в Мариинском парке

Олег Винник выступит на бесплатном концерте от телеканала "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

10 июля телеканал "Украина" приглашает всех желающих на грандиозное открытое шоу "З Днем народження, Україно!", которое выйдет в эфир 24 августа. Праздничный концерт ко Дню Независимости, в котором примут участие самые популярные украинские артисты, состоится в сердце столицы – в Мариинском парке.

Олег Винник отыграл концерт в родном селе – смотрите видео:

Второй год подряд телеканал "Украина" организовывает масштабное празднование дня рождения нашей страны. На панорамной площадке в Киеве прозвучат украинские хиты в исполнении топовых артистов. Музыкальное шоу удивит зрителей высокотехнологичными постановками и неординарными световыми художественными решениями. Основная сцена-экран, которую возведут на вертолетной площадке КВЦ "Парковый", будет окружена живой природой и архитектурой ночного центра столицы.

В грандиозном шоу примут участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, первые имена которых телеканал "Украина" открывает уже сейчас. Это невероятная поп-дива Тина Кароль и любимец миллионов Олег Винник.

Тина Кароль Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Наша сцена словно будет "парить" над Днепром. Весь Мариинский парк будет вовлечен в яркое праздничное действо. Любимые песни главных звёзд страны создадут невероятную атмосферу концерта под открытым небом", – комментирует директор Департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Масштабное шоу "З Днем народження, Україно!" состоится 10 июля на вертолетной площадке КВЦ "Парковый". Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

Афиша праздничного шоу от телеканала "Украина" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканал "Украина" готовит новое тревел-шоу.

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