Тина Кароль о сложном периоде в жизни: "Падений нет. Запомните это"

Певица рассказала о вдохновении тишиной

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Известная певица Тина Кароль, которая недавно трогательно поздравила сына с днем рождения, поделилась с поклонниками мыслями о сложных ситуациях в жизни. По ее словам, жизнь – это диаграмма, поэтому "черных полос" не существует.

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото – видео:

"Падений нет. Запомните это. Плохих ситуаций не существует. Это просто жизнь идет своим чередом. И когда ты начнешь понимать, что жизнь – это диаграмма, все твои черные полосы улетучатся. Когда ты это принял и теперь это твой внутренний движок – ты начинаешь воспринимать эти ситуации так: "Что я из этого должен извлечь?" Секрет в том, что нет никакого секрета", – говорится в публикации под фото, размещенном на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.

Певица Тина Кароль Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Кроме того, певица предостерегла: нужно бежать, если человеку не нравится его быт. Жизнь должна воодушевлять.

"Я прошла большой путь. Я сама себе продюсер, финансист, руководитель, директор. Я сама себе женщина, и я чувствую себя счастливой. Почему? Потому что я люблю свою профессию. И если вам не нравится ваш быт – нужно бежать. Ваша жизнь должна вас воодушевлять. Надо быть счастливым. В этом и есть истина.

Мое место силы – мой дом. Вдохновляет меня тишина. Когда ты слышишь тишину – ты слышишь себя. В этом и секрет, где черпать энергию, – в себе", – рассказала Тина Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с Dan Balan. Кроме того, недавно Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.