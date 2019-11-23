Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль о сложном периоде в жизни: "Падений нет. Запомните это"

Певица рассказала о вдохновении тишиной

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Известная певица Тина Кароль, которая недавно трогательно поздравила сына с днем рождения, поделилась с поклонниками мыслями о сложных ситуациях в жизни. По ее словам, жизнь – это диаграмма, поэтому "черных полос" не существует.

Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото – видео:

"Падений нет. Запомните это. Плохих ситуаций не существует. Это просто жизнь идет своим чередом. И когда ты начнешь понимать, что жизнь – это диаграмма, все твои черные полосы улетучатся. Когда ты это принял и теперь это твой внутренний движок – ты начинаешь воспринимать эти ситуации так: "Что я из этого должен извлечь?" Секрет в том, что нет никакого секрета", – говорится в публикации под фото, размещенном на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Instagram.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Кроме того, певица предостерегла: нужно бежать, если человеку не нравится его быт. Жизнь должна воодушевлять.

"Я прошла большой путь. Я сама себе продюсер, финансист, руководитель, директор. Я сама себе женщина, и я чувствую себя счастливой. Почему? Потому что я люблю свою профессию. И если вам не нравится ваш быт – нужно бежать. Ваша жизнь должна вас воодушевлять. Надо быть счастливым. В этом и есть истина.
Мое место силы – мой дом. Вдохновляет меня тишина. Когда ты слышишь тишину – ты слышишь себя. В этом и секрет, где черпать энергию, – в себе", – рассказала Тина Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала об отношениях с Dan Balan. Кроме того, недавно Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль презентовала клип на песню "Иди на жизнь" Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности Тренировка со звездой: как держит себя в форме Оля Полякова
Тина Кароль счастье певица вдохновение
Реклама

Новости партнеров

Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
Побитый котенок плакал на улице. Девушка пожалела его
Блинный шоколадный торт
Блинный шоколадный торт
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Настя Ивлеева потрясла сеть новым фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Ідеальна дружина героя Динамо Віталія Буяльського: фото
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 14:50Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

22 ноябряFood

Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня

22 ноябряFun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

22 ноябряFun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

22 ноябряWellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряПсихология

Гороскоп на 2020 год для знака Рак: ожидается финансовый успех

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Судороги и онемение: 5 тревожных признаков нехватки витаминов
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Что стало с актёрами сериала «Интерны»
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Кто бы мог подумать: названа новая причина инфарктов и инсультов
Хвороба Заворотнюк різко відступила: унікальний випадок
Хвороба Заворотнюк різко відступила: унікальний випадок
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно