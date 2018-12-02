Тина Кароль о выступлении на инаугурации Зеленского: "Еще вопрос, пригласит ли он меня"

Певица также рассказала, кто для нее главный критик и как артистка относится к пародиям на себя

Тина Кароль. Фото: пресс-служба

Известная певица Тина Кароль, которая получила награду M1 Music Awards за вклад в развитие национальной индустрии, в эксклюзивном интервью рассказала об участии в премии, музыкальным продюсером которой стала.

Также звезда призналась, как относится к критике в свой адрес и поведала о поездках к сыну в Лондон.

– Тина, поздравляем вас с новой ипостасью – вы впервые выступили в роли музыкального продюсера популярной премии M1 Music Awards. Что входило в ваши обязанности?

– Я занималась музыкальным оформлением этого шоу – интро концерта, номера музыкантов во время рекламных блоков, финал шоу. Кстати, мои музыканты выступят с молодым исполнителем Nikita Lomakin. Также я еще отвечала и за свой сольный номер в концерте. Хочу поблагодарить канал М1, который дал нам возможность выступить с номером, который длиться 11 минут! Потому что три минуты, конечно, нам было мало (улыбается – прим.ред). Что касается номеров моих коллег, к ним я отношения не имела.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

– В шоу вы исполнили попурри из своих песен. А какая из них на данный момент ваша любимая?

– Не бывает любимого ребенка. Я – родитель этих песен. Для меня не существует старой или забытой композиции. Такого не бывает в принципе. И мне каждый раз самой интересно, как я их по-новому исполню.

– Знаю, что некоторых участников в своем номере вы находили через соцсети. Как это происходило?

– Некоторых ребят в свою команду я действительно пригласила через direct в Instagram. Увидев их талант и уникальность, я им лично написала сообщение и пригласила выступить со мной. Кстати, своего барабанщика я тоже нашла через Instagram. Друзей, правда, с помощью соцсетей я пока не завожу, только участников коллектива. Так что, если среди ваших читателей есть суперталантливая личность, пусть не скрывают этого и выставляют свое видео в соцсети (улыбается).

– В номинации "Лучшая певица года" с вами вместе были Настя Каменских и Оля Полякова. За кого бы вы лично проголосовали?

– Я не хочу выделять кого либо из этой номинации или других. Я дважды подряд получала эту премию и приверженец того, что премия должна менять своего хозяина. Я с самого начала была за то, чтобы мне не вручали эту премию. Во-первых, это очень тяжела ноша. Во-вторых, нам нужен прогресс и новые лица. Мы должны поддерживать артистов, кто только делает первые шаги, или пытается проявить себя максимально. Это важное поощрение для артиста, ведь тогда он понимает, то действительно нужен своему зрителю. Поверьте, я не стану петь хуже без этой премии.

– Одну из частей вашего номера поставил известный хореограф Олег Жежель, который снимался во многих ваших клипах ("Пупсик", "Radio Baby"). Мне известно, что в свое время именно вы предложили ему встать на каблуки, после чего он создал группу Kazaky.

– Это правда, я подталкивала его к созданию группы Kazaky, после чего они стали популярными на весь мир и по сегодняшний день гастролируют по многим странам. С Олегом мы начинали вместе, он выступал вместе со мной на Евровидении. Сегодня он – не просто танцор из моего балета, он – самостоятельная единица, звезда, у которой есть свои поклонники. В это шоу я его пригласила, чтобы он сделал некую ретроспективу того периода, когда я выступала с ребятами, танцующими на каблуках.

Тина Кароль на премии M1 Music Awards Фото: пресс-служба

– Кто сегодня для вас главный критик?

– Самый большой критик и скептик – это я сама для себя, ведь я – перфекционист.

– А кроме вас самой рядом есть люди, которым вы позволяете себя критиковать?

– Я – за равноправное партнерство в коллективе и в обществе. Я прислушиваюсь к любому человеку, который может подсказать что-то дельное. Мне интересны все мысли по существу.

– Тогда ответьте, пожалуйста, тем комментаторам и злопыхателям, которые нередко упрекают вас в том, что во время своих концертов вы часто устраиваете, так называемое, караоке с залом.

– Я очень рада, что зритель знает мои песни, которые я для него пою. Поверьте, это большая награда и гордость. Но человек же приходит на концерт не только послушать, но и попеть, потанцевать, посмеяться, поплакать. У каждого – свои цели. Если я слышу, что со мной в унисон поет весь зал, я не могу не передать им свой микрофон и не уступить им место.

Тина Кароль на премии M1 Music Awards Фото: пресс-служба

– Вы дружите со студией "Квартал 95" и часто принимаете участие в съемках их проектов. Если так случится, что Владимир Зеленский таки станет новым президентом, согласитесь ли вы выступить на его инаугурации?

– Начнем с того, позовет ли он меня, и согласится ли он сам. Я всегда за людей и их выбор. И если народ выберет, значит так должно случиться. И значит мы будем жить под чутким руководством Владимира Зеленского (улыбается).

– Вы с ним друзья или коллеги?

– Я никогда не рассказываю о своих друзьях и стараюсь не говорить и о коллегах. Я знаю очень многих людей и не хочу, чтобы кто-то радовался или, наоборот, обижался за то, что я назвала или не назвала его своим другом.

– Как относитесь к пародиям на себя?

– Я вообще не обижаюсь, если меня пародируют. Все вправе существовать так, как им нравится. Мне известны люди, которые подшучивают надо мной, они это делают от большой любви и уважения. Когда артиста пародируют, это означает, что у него есть свое лицо, свой образ, который узнаваем.

– Вы – первая украинская артистка, у которой появились именные стикеры и гифки в популярных приложениях (Viber, Instagram). Чья это была инициатива?

– Это было тяжелое техническое задание, за которое взялся мой пиар-менеджер Павел Орлов. Когда упомянутые вами соцсети принимают решения о выпуске стикеров, они опираются на многие факторы. Это и репутация артиста, и его популярность, и узнаваемость образа, и его активность в digital-сфере. И я безумно благодарна Паше, что он сделал для меня и моих поклонников такой подарок. Я знаю, это было очень сложно, нужно пройти много этапов утверждений, а потом еще ждать результатов. Бумажная волокита при этом такая, словно при подаче визы в другую страну. Кстати, сама я тоже часто пользуюсь этими стикерами и гифками. Иногда прикалываюсь и высылаю стикер со словами "Жизнь продолжается" своим друзьям, которым исполнилось 30 (смеется).

– Говоря о визах. Как часто вы ездите в Великобританию, где живет и учится ваш сын (не так давно Вениамину исполнилось 10 лет. – авт.)

– Я езжу туда достаточно часто, потому что там, вы сами сказали, живет мой сын. У меня максимально удобная виза, чтобы мама могла находиться со своим ребенком как можно больше времени.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

– Лондон – мировая столица мюзиклов. Именно с них вы и начинали свою карьеру. Сегодня вы бы согласились снова принять в каком-то из мюзиклов участие, если бы таковой создали в Украине?

– У меня нет в жизни слова "нет". Это мое кредо и правило. Если будет интересное предложение, я готова его рассмотреть. А что касается лондонских постановок, вы не поверите, но я до сих пор не побывала ни на одном мюзикле. Это мой промах, который я надеюсь скоро исправить.

– Знаком ли Веня со своим сводным братом? (от первого брака Евгения Огира. – авт.)

– У них пока не случилось встречи. Я бы с радостью хотела организовать эту встречу, но, наверное, немножечко попозже. Веня в курсе, что у него есть брат Женечка. И я думаю, что время все расставит на свои места, и они будут дружить и общаться.

– И напоследок ответьте, есть ли сейчас мужчина в жизни Тины Кароль?

– Мужчина моей мечты – этой мой сын, и он ведет себя, кстати, уже действительно как настоящий мужчина. А вот свои секреты и тайны я рассказывать вам не хочу. Мне кажется, это не совсем этичный вопрос. Извините.