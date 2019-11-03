Тина Кароль об отношениях с Dan Balan: "Безусловно, он красавец"

После выступления дуэта артистов на "Танцях с зірками" в сети снова обсуждают их возможный роман

Тина Кароль и Dan Balan Фото: instagram.com/danbalan/

Поклонники Тины Кароль и Дана Балана называют их "хорошими актерами" и "плохими конспираторами". По мнению фанов, между артистами вспыхнула искра еще на проекте "Голос країни 9". И вот Кароль лично прокомментировала слухи о своих "загадочных" отношениях с молдавским певцом.

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Выступление Тины Кароль и Dan Balan с песней "Домой" в 10-м выпуске шоу "Танці з зірками" вызвало бурную реакцию в сети. Поклонники пары уверены во взаимной симпатии знаменитостей. Однако Тина уверяет: это все лишь выдумки.

"Пока что рано говорить, что значит эта песня – ухаживание или просто коллаборация двух талантливых людей. Он талантливый композитор, певец, артист. Посмотрим, пока что чего-то большего, чем цветы, "Голосу країни" и моих тыкв, не было", – рассказала Кароль ведущей Кате Осадчей.

Тина Кароль и Dan Balan Фото: instagram.com/danbalan/

Тем не менее Тина дает загадочные ответы на вопросы о коллеге. "Ну, безусловно, он красавец. Он высоченный, на него смотришь, да: "Ох". Чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Стесняюсь ли я, я не знаю", – заинтриговала ответом звезда.

Совсем недавно Тина Кароль впервые за долгое время заговорила о смерти мужа.

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