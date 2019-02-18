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Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

Поклонники позитивно оценили новое фото певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:54
Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская певица Тина Кароль очаровала своих подписчиков очень нежным фото. На снимке, опубликованном в Instagram, Тина позирует в светлой блузе, оголяющей плечи, за 10,5 тысяч гривен (385 долларов) от бренда FLOW THE LABEL. 

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Женственный образ Тины дополнили красная помада и локоны. Поклонники певицы отметили, что на снимке она выглядит просто замечательно: "Икона стиля", "Красавица", "Тиночка, вы милашка", "Совершенство в каждой мелочи. Невозможно не влюбиться", Какая уютная фотография..какая теплая, Тинушка, и какая солнечная улыбка", "Невероятно красива", "Такая светлая, теплая и душевная".

Фото: скришот flowthelabel.com

Напомним, 10 февраля прошел четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни 9". В очередном раунде "слепых прослушиваний" приняло участие много интересных участников. Однако одна из них запомнилась многим благодаря сходству с одной из тренеров шоу, знаменитой украинской певицей Тиной Кароль.

Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.

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Тина Кароль
Источник: Сегодня
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