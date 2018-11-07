Тина Кароль откровенно высказалась о страхах

Певица обратилась к поклонникам в соцсети

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Тина Кароль в своем Instagram-аккаунте опубликовала своеобразное послание своим поклонникам, в котором призвала бороться со своими страхами:

"Страшно потерять себя в собственных страхах и потаканию фразочкам "будь тише воды, ниже травы" или "инициатива наказуема" или – любимая фраза! – "пусть другие "первыми обожгутся"... Страх – это путь к потери собственного я, потери личности. Каждый из нас индивидуальность. Не душите свой дар робостью. Будьте честными перед собой. А я буду честна перед вами. Обещаю", – пишет Тина.

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что Кароль стала музыкальным продюсером премии М1 Music Awards и свое сообщение в сети разместила именно в связи с этим событием: "Музыкально оформить премию М1 и страшно, и страшно интересно. Подумав не долго, я согласилась. Не хотела жалеть на следующий день после премии, что я этого не сделала. Ничего не бойтесь загодя!", – отметила певица.

Ранее Тина Кароль призналась, что ее сын говорит с акцентом.

Кроме этого Тина Кароль похвасталась аппетитным декольте.