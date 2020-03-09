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Тина Кароль поделилась мнением о Go_A на Евровидении-2020

Певица считает, что у коллектива есть большой потенциал

Инна Петрова
Сегодня, 17:28

Судья Нацотбора на "Евровидение-2020" Тина Кароль, которая восхитила образом на шоу "Голос країни-10", высказалась о победе группы Go_A. По мнению певицы, коллектив оказался наиболее подготовленным к вокальному конкурсу по сравнению с другими участниками.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: YouTube

В Национальном отборе принимали участие бывшие участники "Голосу", которые были в команде Тины Кароль. Это KHAYAT, David Axelrod, KRUTЬ и Элина Иващенко. Катя Осадчая поинтересовалась у певицы, хотела ли она, чтобы на "Евровидение-2020" поехал кто-то из ее подопечных, в частности KHAYAT, который был финалистом.

"Меня взяли туда как певицу и вокалистку. Есть менеджер, есть Андрей Данилко, который занимается перформансом. Я – за голос и стабильность. Поэтому на "Евровидение" едет тот человек, который наиболее готов к этому", – сказала Кароль.

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Напомним, что Тина Кароль представляла Украину на "Евровидении" в 2006 году и заняла 7-е место. Исполнительница отметила, что на конкурсе важно сохранять хладнокровие и идти к цели. "На тебя едет поезд, а тебе все равно. Или ты, или я. И ты просто идешь, это должна быть машина, и, кстати, Go-A такие, они самые устойчивые психологически", – добавила звезда.

Смотрите эксклюзивные подробности из-за кулис "Евровидения-2020":

Ранее Тина Кароль в медицинской маске вылетела к сыну в Великобританию.

Все подробности в спецтеме Евровидение 2020

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