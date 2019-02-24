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Тина Кароль показала фото в откровенном наряде

Певица опубликовала провокационный снимок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно восхитила чувственными фото, решила снова порадовать поклонников откровенным снимком.

Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в необычном черном платье, которое состоит из плотного боди, невесомой накидки и прозрачной юбки. Этот наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы.

Тина Кароль удивила нарядом
Тина Кароль удивила нарядом
Фото: instagram.com/tina_karol

Волосы Тина собрала в целомудренный пучок на затылке. Что касается макияжа, то он был весьма сдержанным. Пикантности снимку добавило то, что он сделан со спины, и в кадре все внимание приковано к ягодицам Кароль.

Фото вызвало бурную реакцию подписчиков, которые оставили певице массу лайков и комментариев. Фолловеры отметили, что у Тины Кароль получается в откровенных нарядах быть чувственной и сексуальной, а не вульгарной.

Напомним, Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен.

Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.

Смотрите видео о том, как Оля Полякова на съемках "Дивовижні люди" спародировала Тину Кароль:

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фото Тина Кароль
Источник: Сегодня
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