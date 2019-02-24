Тина Кароль показала фото в откровенном наряде
Певица опубликовала провокационный снимок
Знаменитая украинская исполнительница Тина Кароль, которая недавно восхитила чувственными фото, решила снова порадовать поклонников откровенным снимком.
Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в необычном черном платье, которое состоит из плотного боди, невесомой накидки и прозрачной юбки. Этот наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы.
Волосы Тина собрала в целомудренный пучок на затылке. Что касается макияжа, то он был весьма сдержанным. Пикантности снимку добавило то, что он сделан со спины, и в кадре все внимание приковано к ягодицам Кароль.
Фото вызвало бурную реакцию подписчиков, которые оставили певице массу лайков и комментариев. Фолловеры отметили, что у Тины Кароль получается в откровенных нарядах быть чувственной и сексуальной, а не вульгарной.
Напомним, Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен.
Ранее Тина Кароль приятно удивила сеть повседневным фото. На снимке певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.
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