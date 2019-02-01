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Тина Кароль показала, как выглядит в реальной жизни

Артистка просто восхитила поклонников своим внешним видом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: Instagram

Украинская певица Тина Кароль умеет удивлять своих поклонников. Так, недавно она умилила сеть детским снимком. А теперь порадовала своим внешним видом. 

На фан-странице певицы появились новые снимки со съемок проекта "Голос страны", одним из тренеров которого она является. Певица позирует без макияжа, привычных ярких губ и шикарных нарядов.

Тина Кароль без макияжа Фото: Instagram

На Тине спортивные лосины и толстовка, а на ногах – розовые ботинки. Подписчики просто завалили артистку комплиментами.

Тина Кароль без макияжа Фото: Instagram

"И почему вы такая красивая?", "Без макияжа, как девочка", "Хорошенькая", -комментирую поклонники фото певицы.

Напомним, Тина Кароль 25 января отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 34 года.

Стоит отметить, что певица  получила награду международного кинофестиваля SFAAF за "Лучшую женскую роль".

Смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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Тина Кароль фигура макияж
Источник: Сегодня
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