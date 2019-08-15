Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Певица поздравила Евгения Огира с днем рождения

Тина Кароль и Евгений Огир Фото: Instagram.com

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно рассказала о талантах сына, на своей странице в Instagram почтила память умершего супруга Евгения Огира. Отметим, что 33-летний мужчина скончался от рака желудка 28 апреля 2013 года. 14 августа ему бы исполнилось 39 лет.

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Со дня смерти любимого мужа и отца их общего сына Вениамина Тина Кароль посвятила ему много песен и стихов. Но в день рождения Евгения поп-дива украинского шоу-бизнеса сдержано написала под опубликованным фотоколлажем в Instagram-сториз: "Сегодня твой день. С днем рождения, любимый".

Скриншот из соцсети

Скриншот из соцсети

Отметим, что после смерти ее продюсера и любимого мужа Тина все свои награды и новые композиции посвящает своему самому близкому человеку, который смотрит на нее из небес. Евгений перед смертью написал Тине план, по которому певица должна была следовать, чтобы хоть как-то справиться с горькой потерей.

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

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