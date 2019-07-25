Тина Кароль предстала в соблазнительных образах: фото

Певица позировала в воде

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

34-летняя украинская певица Тина Кароль за последнее время заметно похудела. Артистка демонстрирует подтянутую фигуру на своей странице в Instagram. Недавно Тина Кароль снялась в новой фотосессии и показала соблазнительные снимки своим подписчикам.

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Так, на одном из кадров певица позирует стоя в воде в облегающем черном белье. Элегантный топ подчеркнул сексуальность артистки.

Тина Кароль предстала в сексуальных образах Фото: instagram.com/tina_karol

Второй снимок – черно-белый. На нем Тина Кароль запечатлена на фоне волн. На певице мы видим мини-шорты, которые подчеркивают аппетитные формы звезды.

Тина Кароль продемонстрировала аппетитные формы Фото: instagram.com/tina_karol

В комментариях подписчики оставляют Тине Кароль многочисленные комплименты: "Как много эстетики, сексуальности и красот в одном фото! Как всегда в восхищении от вас!", "Ты кукла", "Любимая певица".

Ранее мы также писали, что Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США. Певица позировала на пляже в мини-шортах и восхитила подписчиков соблазнительными кадрами.

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