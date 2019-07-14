Тина Кароль представила фрагмент новой англоязычной песни: видео

Артистка спела под аккомпанемент гитары

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в последнее время много времени проводила в США, где записывала свой новый англоязычный альбом.

Так, на фан-странице артистки в Instagram появилось видео, на котором Тина под аккомпанемент гитары поет фрагмент своей новой песни на английском языке. Как всегда, не оторвать глаз от певицы и ее прекрасного исполнения.

14 Июл 2019 в 3:40 PDT INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

"Аааа, я очень жду обе версии. И русскую и Английскую", "Супер", "Идеально", "Молюсь всем, кому можно молиться, чтобы как можно скорее услышать эту умопомрачительную песню", – пишут поклонники под видео.

Напомним, в марте 2019 года Тина Кароль подписала контракт с международным лейблом для записи англоязычного альбома. "Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ", – написала Тина.

Кроме того, Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США.

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