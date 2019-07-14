Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль представила фрагмент новой англоязычной песни: видео

Артистка спела под аккомпанемент гитары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль в последнее время много времени проводила в США, где записывала свой новый англоязычный альбом.

Так, на фан-странице артистки в Instagram появилось видео, на котором Тина под аккомпанемент гитары поет фрагмент своей новой песни на английском языке. Как всегда, не оторвать глаз от певицы и ее прекрасного исполнения.

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

"Аааа, я очень жду обе версии. И русскую и Английскую", "Супер", "Идеально", "Молюсь всем, кому можно молиться, чтобы как можно скорее услышать эту умопомрачительную песню", – пишут поклонники под видео.

Напомним, в марте 2019 года Тина Кароль подписала контракт с международным лейблом для записи англоязычного альбома. "Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ", – написала Тина. 

Кроме того, Тина Кароль показала идеальную фигуру в новой фотосессии в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
ТОП-10 настоящих имен украинских знаменитостей Внезапно: Тина Кароль презентовала англоязычную песню Голова кругом: Тина Кароль исполнила свою заветную мечту Тина Кароль спустя 10 лет встретилась с няней своего сына
Тина Кароль песня певица
Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали новую опасность смартфонов
Ученые назвали новую опасность смартфонов
Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили в загсе
Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили в загсе
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
Игорь Николаев: «Мой предыдущий брак всех раздражал и привлекал»
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин

Популярные статьи

Сегодня, 14:30Техно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

Вчера, 12:24Шоу-бизнес

Святослав Вакарчук рассказал о конфликте с падчерицей Дианой

Вчера, 10:30Техно

Мощный заряд: ТОП-5 лучших смартфонов с долговечными батареями

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 13 июля: все знаки зодиака

12 июляFood

Кому нужно есть ежевику: польза и вред ягоды

12 июляFood

Как приготовить кабачковый торт с зеленью и чесноком

12 июляШоу-бизнес

"Сейчас упустит": Меган Маркл осудили за неумение обращаться с младенцем

12 июляFun

Петра и Павла 2019: подборка красивых открыток и картинок

12 июляШоу-бизнес

Появились жуткие детали избиения Хайден Панеттьери

12 июляEvents

Праздник Петра и Павла 2019: что нельзя делать

12 июляFun

12 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 июляEvents

Лучшие поздравления с днем Петра и Павла открытки, стихи и смс

12 июляПсихология

Гороскоп на 12 июля: все знаки зодиака

11 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
Галина Польских откровенно о трагедии с внуком
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch
Холодильник на блокчейне: новое решение от Bosch
9 причин пользоваться кунжутным маслом
9 причин пользоваться кунжутным маслом
Объявился внебрачный сын Сергея Захарова
Объявился внебрачный сын Сергея Захарова
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Уголовное дело беременной дочери Максимовской приостановлено
Быстрый и невероятно вкусный завтрак за 5 минут
Быстрый и невероятно вкусный завтрак за 5 минут
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь