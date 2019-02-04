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Тина Кароль приревновала Дана Балана к участнице "Голос країни 9"

Дуэт певца с участницей очаровал сеть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Тина Кароль Фото: instagram.com/goloskrainy_official
Тина Кароль
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

В третьем выпуске шоу "Голос країни 9", который прошел 3 февраля, на слепых прослушиваниях, тренеров шоу удивило множество талантливых участников.

Одной из самых запоминающихся стала 26-летняя Катерина Бегу из Одессы. Девушка сделала оригинальную кавер-версию хита группы O-Zone – Dragostea Din Tei, солистом которой был Дан Балан.

Катерина так хорошо спела эту песню, что Дан согласился спеть с ней дуэтом его хит еще раз на сцене "Голос країни 9". Когда он поднялся на сцену, то сразу же начал обнимать Катерину, на что Тина Кароль ревниво прикрикнула Дану: "Не обнимайтесь!". Все это произошло в свете того, что Тине и Дану приписывают взаимную симпатию.

В комментариях отметили, что у Дана с Катериной получился замечательный дуэт: "Как же они вкусно спели вместе", "Запишите, эту песню в дуэте в этой версии, плиз! Это шикарно!", "Дан открылся совсем по-новому, классный дуэт, классные исполнители", "Как они спели!!! Бомба, слушала и слушала бы", "Классная интерпретация этой песни.Лучше оригинала однозначно!", "Нет времени объяснять, срочно нужен трек с их дуэтом", – пишут слушатели в комментариях к видео.

Напомним, на "Голос країни 9" девушка с ограниченными возможностями покорила судей шоу.

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Источник: Сегодня
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