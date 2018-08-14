Тина Кароль призналась, что снялась в кино

Певица рассказала об актерском опыте

Тина Кароль. Фото: телеканал "Украина"

Поп-дива Тина Кароль сделала потрясающую певческую карьеру. Однако, оказывается, есть у нее очень сокровенная мечта – попробовать себя в кино. Недавно артистка уже сделала первый шаг к ней – снялась в короткометражной ленте "Бывшие".

"Я мечтаю об огромном кино. Говорю "огромное", потому что для меня это очень большая мечта. И мне открыли путь к ней – пригласили на пробы к фильму "Бывшие". Там я была именно актрисой, а не Тиной Кароль, просто девушкой, которая мечтает сыграть в кино. Я действительно прошла кастинг и после него меня утвердили на роль. Невероятно благодарна за эту возможность", – рассказала Тина Кароль за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!".

Впрочем, по словам Тины, она очень переживает из-за предстоящей премьеры:

"Бывшие" – это некая психологическая драма, даже немного странная. Но мне кажется, что получится классно. Там у меня небольшой эпизод, и я попыталась сделать все, что было в моих силах. Посмотрим! Очень боюсь премьеры", – призналась Тина Кароль.

Напомним, Тина Кароль готовится установить абсолютный рекорд.

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