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Тина Кароль продемонстрировала эффектный наряд на шоу телеканала "Украина"

Певица надела платье от украинского дизайнера Кати Сильченко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Тина Кароль на шоу "З днем народження, Україно!"
Тина Кароль на шоу "З днем народження, Україно!"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Украинская певица Тина Кароль, которая недавно показала идеальную фигуру в новой фотосессии, продолжает радовать поклонников своими невероятными нарядами. По словам поп-дивы, она относится с уважением к талантливым и трудолюбивым мастерам. И очень радуется, когда концертные наряды создают именно украинские дизайнеры.

Тина Кароль снялась в эротической фотосессии – смотрите видео:

Для своего выступления в праздничном шоу телеканала "Украина" Тина Кароль выбрала изысканное черное платье с соблазнительным декольте. Дополнял образ тоненький шарфик, повязанный вокруг шеи.

"День Независимости – один из важнейших праздников нашей страны. Мне хотелось особенно подготовиться к этому дню, поэтому я подошла к выбору наряда с максимальным уважением. Это платье от украинского дизайнера Кати Сильченко. Мы с ней сотрудничаем уже очень давно", – отметила Тина Кароль в интервью телеканалу "Украина".

Тина Кароль и Александр Скичко
Тина Кароль и Александр Скичко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" также зажгут Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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